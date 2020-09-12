Рейтинг «Элита Украины»: Зеленский назвал категории людей, которых считает настоящей элитой

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Павел Зинченко
Корреспондент издания "Комментарии" задал этот вопрос президенту Украины Владимиру Зеленскому, который сегодня, 12
сентября, с официальным визитом посетил Одессу.
Фото: Ринат
- Элита
– это не только политики, хотя принято говоря "элита", подразумевая только
политические фигуры. Настоящая же элита, как правило, не рискует идти в
политику, из-за чего в нашей стране на политической арене редко появляются
достойные новые лица. Впрочем, каждый вкладывает в эту фразу разный смысл.
Филимонов - новое лицо? Да, новое – в том смысле, что не крал, не брал и за это
не сидел. Такие люди - и есть национальная элита.
Мы прекрасно понимаем, что элитой сегодня
являются врачи, которые сотням сохранили жизнь. Элита – это военные, и их
элитарность зависит не от количества звезд на их погонах, а от того, что они
сделали, скольких людей спасли, иногда ценой собственной жизни.
Национальная элита – это ученые, на которых в
стране не обращали внимание долгие годы. Позорно, когда бывший врач, солдат или
ученый сидит в переходе и просит милостыню.
Я очень хочу, чтобы настоящая элита появилась
в рядах депутатов. Хочу, чтобы эти люди были всегда востребованы – в профессии,
в научных центрах, университетах - независимо от возраста, национальности и
вероисповедания.
К сожалению, найти человека, который является
элитой страны, но при этом имеет высокий политический рейтинг – очень сложно.
Зато высокие рейтинги у мэров крупных городов, ведь люди предпочитают выбирать
что-то знакомое. Но я считаю, что выбирать необходимо не по известности, а по
порядочности и честности.
Зеленский считает победой 41 день "тишины" на Донбассе.
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