Рейтинг «Элита Украины»: Зеленский назвал категории людей, которых считает настоящей элитой

Корреспондент издания "Комментарии" задал этот вопрос президенту Украины Владимиру Зеленскому, который сегодня, 12 сентября, с официальным визитом посетил Одессу.



Фото: Ринат

- Элита – это не только политики, хотя принято говоря "элита", подразумевая только политические фигуры. Настоящая же элита, как правило, не рискует идти в политику, из-за чего в нашей стране на политической арене редко появляются достойные новые лица. Впрочем, каждый вкладывает в эту фразу разный смысл. Филимонов - новое лицо? Да, новое – в том смысле, что не крал, не брал и за это не сидел. Такие люди - и есть национальная элита.

Мы прекрасно понимаем, что элитой сегодня являются врачи, которые сотням сохранили жизнь. Элита – это военные, и их элитарность зависит не от количества звезд на их погонах, а от того, что они сделали, скольких людей спасли, иногда ценой собственной жизни.

Национальная элита – это ученые, на которых в стране не обращали внимание долгие годы. Позорно, когда бывший врач, солдат или ученый сидит в переходе и просит милостыню.

Я очень хочу, чтобы настоящая элита появилась в рядах депутатов. Хочу, чтобы эти люди были всегда востребованы – в профессии, в научных центрах, университетах - независимо от возраста, национальности и вероисповедания.

К сожалению, найти человека, который является элитой страны, но при этом имеет высокий политический рейтинг – очень сложно. Зато высокие рейтинги у мэров крупных городов, ведь люди предпочитают выбирать что-то знакомое. Но я считаю, что выбирать необходимо не по известности, а по порядочности и честности.

Зеленский считает победой 41 день "тишины" на Донбассе.

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