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Разговоры Зеленского прослушивали: СМИ обнародовали новые подробности скандального «слива»

Якобы во время одного из разговоров президент предложил отправить беспилотники на место дислокации оккупантов в Ростовской области

сегодня, 12:15 comments1338
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Автор:

Кравцев Сергей

Из-за утечки данных Пентагона был обнародован документ, свидетельствующий о том, что США шпионили за президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщает телеканала "CNN" со ссылкой на этот документ, в окружении Зеленского факт шпионажа странным не считают, но разочарованы утечкой информации.

Разговоры Зеленского прослушивали: СМИ обнародовали новые подробности скандального «слива»

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

В отчете разведки США, источником которого является сигнальная разведка, говорится, что украинский лидер Зеленский в конце февраля якобы "предложил нанести удары по скоплению российских военных в Ростовской области" с помощью беспилотников, поскольку Украина не имеет дальнобойного оружия, способного долететь так далеко.


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Отчет включает в себя перехваченные коммуникации украинского лидера. Агентство национальной безопасности классифицировало отчет как "разведывательную информацию, полученную из электронных сигналов и систем связи".

Это объясняет публичные заявления США о нежелании предоставлять Украине ракетные комплексы большой дальности из-за опасений, что Киев использует их для ударов внутри России. Но Украина пообещала не использовать для этого оружие, предоставленное США.

В другом отчете разведки говорится, что Китай может использовать украинские удары по целям в глубине России "как возможность представить НАТО как агрессора, и может увеличить свою помощь России, если сочтет нападения значительными".

Отметим, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк уже заявил, что "утечка" секретных военных документов относительно подготовки ВСУ к контрнаступлению является типичной провокацией российских спецслужб.

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Источник: https://edition.cnn.com/2023/04/09/politics/pentagon-leaked-documents-us-spying-allies-foes/index.html
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 12:23

Павуки в православній банці. Вірним є твердження Біблії: Якщо Сатана іде проти Сатани, це означає, що він розділився сам в собі. Теж ми зараз спостерігаємо у малоправославній секті. Одне Зло, руками попів, віджимає майно у іншого Зла у рясах. Засліпленому укромуністичною пропагандою, маргінальному суспільству байдуже кому нести срібняки на Великдень. У фанатичних маргіналів не висока етична планка до тих, кому кланяються, як не високою була планка до таланту-95.


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