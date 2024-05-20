Пять лет президентства Зеленского: чем он приятно и неприятно удивил, чего от него ждать далее

В понедельник, 20 мая, исполнилось пять лет с инаугурации Владимира Зеленского. В мирное время у нас бы прошли очередные президентские выборы. В военное такой возможности нет, хоть Россия и запустила ИПСО о якобы нелегитимности Зеленского после 20 мая. Что можно сказать о Зеленском-президенте спустя пять лет? Чем он приятно и неприятно удивил? Чего от него ждать далее? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Важно, чтоб Зеленский понимал внутренние текущие задачи

Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно акцентирует, что Зеленский за пять лет появился как политик.

"Его можно за что-то хвалить, за что-то ругать, но нельзя не признать того факта, что он стал политиком. Возможно, потому что столкнулся с вызовами, которые стали бы переломными даже для опытного политика (пандемия, широкомасштабная война). У него появилось определенное мировоззрение, понимание того, что такое страна, мир, западные лидеры, разные группы внутри Украины и за ее пределами. Как по мне – это главный личный итог Зеленского как президента. Ему пришлось принимать сложные решения, вникать в суть происходящего в Украине и за границей, брать на себя ответственность. В итоге Зеленский появился как политик", – констатирует эксперт.

Это не означает, уточняет Олеся Яхно, что он будет дальше переизбираться.

"Мне кажется, Зеленский сам еще не принял решения – будет ли участвовать в следующих выборах, когда б они не произошли", – говорит аналитик.

Она подчеркивает, что Украина, несмотря на тяжелейшие испытания, сохранилась как государство. У нас есть четкое понимание перспектив — ЕС и НАТО.

"Это должно существенно повлиять на все институции Украины. Укрепить в будущем все ветви нашей власти (законодательную, исполнительную, судебную). Сделать более эффективными институты президента, парламента, наше правительство", – считает Олеся Яхно.

Для Зеленского продолжает она, сейчас важно понимать эти внутренние задачи. Внешние понятны. Активная работа с партнерами, сохранение коалиции, усиление позиций Украины для будущих переговоров о мире. Но важно, уверена эксперт, чтоб Зеленский, который на данный момент, в условиях военного положения, имеет больше полномочий, чем в мирное время, понимал внутренние текущие задачи. И способствовал работе по нашему усилению изнутри. Это вызов уже сейчас.

"С точки зрения мирного времени, полномочия Зеленского закончились. Но у военного времени – свои законы. Наверняка будут спекуляции на эту тему. И Зеленский должен понимать это. И делать максиму для страны. Не только в смысле обороны, но и в смысле реформ", – заключает Олеся Яхно.

И Зеленский, и Украина в целом могут столкнуться с огромными испытаниями

По мнению Игоря Рейтеровича – руководителя политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития, пятилетку Зеленского анализировать сложно. Ведь на его президентство выпало самое тяжелое испытание Украины – широкомасштабная война, которую развязала РФ. В этом контексте, поясняет эксперт, любые оценки будут смазанными, не очень объективными. Ведь мы сейчас смотрим на Зеленского, прежде всего, как на лидера военного времени.

"И здесь он со своей ролью, возможно, к удивлению многих, более-менее справился. Его решения, заявления, активная международная деятельность оказались достаточно эффективными. И в этом контексте вопросов к его легитимности под конец пятилетнего срока практически нет. О чем свидетельствуют те же соцопросы, которые регулярно проводятся в Украине. Но это, подчеркиваю — о Зеленском как о верховном главнокомандующем, как о лидере страны в военное время", – поясняет Игорь Рейтерович.

Если же говорить о Зеленском как о президенте до широкомасштабного российского вторжения, то, по мнению эксперта, мы увидели не очень приятную эволюцию: от фразы "мы все – президенты" до фразы "исключительно я здесь президент, я принимаю решения". Вместо построения достаточно демократического общества, вместо переформатирования той структуры, против которой сам же Зеленский выступал — произошел обратный процесс, отмечает эксперт. Многие пагубные практики получили продолжение, укрепились. Что в итоге не только не подвело Украину к демократическим высотам, но и оттолкнули от этого направления.

"Возможно, сыграла свою роль пандемия, которая также припала на президентство Зеленского. Но факт остается фактом. Напомню также, что накануне российского вторжения рейтинги Зеленского опускались. И как президент относительного мирного времени (война у нас в гибридном виде шла с 2014 года) он показал себя хуже, чем как лидер военного времени. Впрочем, окончательная оценка его президентства будет дана по результатам окончания войны. По тому мирному договору, который в итоге будет подписан. С большой вероятностью, это будет не особо комплиментарная оценку — в силу разных обстоятельств. Прежде всего, из-за того, что он вряд ли сможет быстро переформатировать свою деятельность по окончанию войны, вернуть ее в демократическое русло", – прогнозирует Игорь Рейтерович.

Он не исключает, что и Зеленский, и Украина в целом могут столкнуться с огромными испытаниями, когда победив дракона, сами в определенной мере рискуем стать драконом.

"Но Украина — не Россия. Думаю, наше общество не позволит подобному случиться. Важно и чтоб Зеленский помнил обещание, что идет на один срок", – считает эксперт.

Власть даже во время войны ведет собственную избирательную кампанию

Политолог Владимир Цыбулько поделился таким мнением:

"С моей точки зрения, Зеленский за пять лет президентства так и не стал ни президентом, ни политиком! Фактически за период пребывания в этой должности Зеленский так и не сделал шаг навстречу избирателям Порошенко. Более того – он пять лет боролся с электоратом Порошенко, хотя именно этот избиратель в своей массе и пошел защищать страну во время агрессии".

Фактически Зеленский за время президентства был адвокатом антимайдана – и таким он же уйдет с поста, считает эксперт.

"Странно слышать от власти, что, когда от нее требуют соблюдать Конституцию (особенно касается гаранта этой самой Конституции), это всё – не конструктивная критика, а российская ИПСО. Хоть на самом деле причиной этой критики является попрание Конституции со стороны гаранта. Это и есть свидетельство того, что власть даже во время войны ведет собственную избирательную кампанию", – отмечает Владимир Цыбулько.

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