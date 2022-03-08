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Путин не ограничится Украиной: Зеленский сделал заявление в интервью американской телекомпании

Владимир Зеленский заявляет, что Россия может посягнуть на другие европейские страны

8 марта 2022, 12:08
Автор:

Карина Ожерельева
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Владимир Зеленский дал интервью американской телекомпании ABC и сделал заявление. По словам Зеленского, Путин не остановится на Украине. Затем Россия может посягнуть на территориальную целостность Польши, Литвы, Эстонии и Латвии. Об этом сообщают "Комментарии".

Путин не ограничится Украиной: Зеленский сделал заявление в интервью американской телекомпании

Президент Украины Владимир Зеленский - фото из открытых источников

Зеленский также во время интервью заявил, что избравший его украинский народ не готов к капитуляции и ультиматумам.

По словам президента, Путин должен пойти на диалог с Украиной, однако сейчас он находится в информационном пузыре. Также Зеленский упомянул о беспилотной зоне и подчеркнул, что она нужна, чтобы сбивать ракеты.

Зеленский обратился к другим странам с призывом защитить Украину, ведь "мы будем первыми, вы будете вторыми". По словам президента, чем больше "этот зверь съест, тем больше ему захочется еще, еще и еще".

"Денацификация , которую предлагает Путин – это уничтожение украинской нации, это чистый нацизм, как в 40-х годах", — заявил Зеленский в интервью.


Как сообщали ранее "Комментарии", купант опрокидывает авиацию в Беларусь : Россия готовится к новым ударам по украинским городам. РФ планирует новые ракетно-бомбовые удары по крупным украинским городам, поэтому сейчас перебрасывает авиационные подразделения двух военных округов в Беларусь.

Также "Комментарии" писали, что несколько государств против того , чтобы предоставить на этой неделе Украину статус страны-кандидата на вступление в ЕС. Как сообщил один из дипломатов, эти страны желают сосредоточиться, прежде всего, на оказании поддержки Украине и остановке войны, а не на запуске процесса, который может длиться десятилетие.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ieaS3jvZS9Q
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