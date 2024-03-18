Путин набрал почти 90% на выборах: появилась реакция Зеленского

Ни у кого нет сомнений, что перевыборы российского диктатора Владимира Путина прошли в РФ по плану Кремля и именно поэтому ЦИК РФ "нарисовал" российскому вождю почти 90% голосов. Президент Украины Владимир Зеленский назвал это "имитацией". Как передает портал "Комментарии", свое мнение Владимир Зеленский озвучил в традиционном вечернем обращении к украинцам.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

Глава украинского государства заявил, что Путин "заболел властью" и делает все, чтобы править Россией пожизненно.

"Нет такого зла, которое он не совершит, чтобы продлить личную власть. И нет никого в мире, кто был бы застрахован от этого. Я благодарю каждое государство, каждого лидера, все международные организации, которые называют и будут называть эти вещи своими именами", — отметил Владимир Зеленский.

Он добавил, что все действия РФ на оккупированных территориях – это преступление.

Президент Украины уверен, за все, что сделано российскими убийцами в этой войне и ради путинской пожизненной власти, придет справедливое возмездие.

"Он (Владимир Путин – ред.) боится больше всего одного – справедливости. Никакой легитимности в этой имитации выборов нет и быть не может", — заявил глава государства.

Также украинский лидер подчеркнул, что Владимир Путин должен закончить на скамье подсудимых в Международном уголовном суде в Гааге, а Украина и Запад должны это обеспечить.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Владимир Путин заявил, что во время своего нового президентского срока будет решать задачи войны против Украины и укреплять вооруженные силы, а также пригрозил относиться к "предателям" из добровольческих формирований "как в зоне боевых действий".



