Путин набрал почти 90% на выборах: появилась реакция Зеленского

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Кравцев Сергей
Ни у кого нет сомнений, что перевыборы российского диктатора Владимира Путина прошли в РФ по плану Кремля и именно поэтому ЦИК РФ "нарисовал" российскому вождю почти 90% голосов. Президент Украины Владимир Зеленский назвал это "имитацией". Как передает портал "Комментарии", свое мнение Владимир Зеленский озвучил в традиционном вечернем обращении к украинцам.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента
Глава украинского государства заявил, что Путин "заболел властью" и делает все, чтобы править Россией пожизненно.
Он добавил, что все действия РФ на оккупированных территориях – это преступление.
Президент Украины уверен, за все, что сделано российскими убийцами в этой войне и ради путинской пожизненной власти, придет справедливое возмездие.
Также украинский лидер подчеркнул, что Владимир Путин должен закончить на скамье подсудимых в Международном уголовном суде в Гааге, а Украина и Запад должны это обеспечить.
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Также издание "Комментарии" сообщало – Владимир Путин заявил, что во время своего нового президентского срока будет решать задачи войны против Украины и укреплять вооруженные силы, а также пригрозил относиться к "предателям" из добровольческих формирований "как в зоне боевых действий".
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