Проявление "круговой поруки": как у Зеленского отреагировали на решение КСУ относительно новых суддей

Глава нашей страны расценивает решение КСУ об отложении процедуры принесения присяги будущими судьями Александром Петришиным и Оксаной Грищук как затягивание времени. Также это – проявление "круговой поруки в судебной системе". Об этом информирует в социальных сетях представитель президента Сергей Никифоров.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

По его словам, гарант нашего государства недоволен отказом Высшей конституционной инстанции принять присягу у кандидатов на вакантные должности по президентской квоте. Офис президента расценивает такие действия как затягивание времени и последнюю надежду на то, что снова сработает круговая порука и ВС примет нужные решения в пользу скомпрометированной верхушки КСУ.

Никифоров отметил, что президент надеется, что Верховный Суд осознает запрос общества на осуществление судебной реформы. Ведь она – ключевое условие для развития экономики Украины.

Сегодня Конституционный Суд Украины отложил процедуру принесения присяги новыми судьями до того времени, когда окончательно подтвердится наличие вакантных должностей по президентской квоте.

Важно, что глава страны назначил новых суддей на места ранее уволенных их коллег Александра Тупицкого и Александра Касминина, добившихся, что указ об их увольнении признали незаконным.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, законно Зеленский уволил судью Тупицкого. Ольга Совгиря, депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа", в Telegram-канале сообщила о решении Верховного суда. Кассационный административный суд объявил, что останавливает производство по делу экс-судьи. Основание для решения: следует подождать решения Конституционного суда по связанному делу.

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