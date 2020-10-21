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Против Зеленского подали иск в ОАСК

Суд пока не принял решение об открытии производства

21 октября 2020, 23:00
Автор:

Татьяна Веремеева

Окружный административный суд Киева просят признать незаконным решение президента Украины Владимира Зеленского о проведении всенародного опроса 25 октября на избирательных участках. На сайте суда сообщается, что с соответствующим иском к ним обратился житель Ивано-Франковской области.

Против Зеленского подали иск в ОАСК

В иске также просят Зеленского воздержаться от назначения и проведения всенародного опроса общественного мнения на избирательных участках во время выборов, которые состоятся в ближайшие выходные.

Сейчас суд решает, открывать или нет производство по административному делу.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал три финальных вопроса всенародного опроса, который состоится 25 октября. О чем будут спрашивать украинцев параллельно с местными выборами Зеленский ответил в новом видеообращении.

Отметим, опрос украинцев 25 октября, который ранее анонсировал президент Владимир Зеленский, будет проводить общественная организация. Деньги из бюджета на него брать не будут, а оплатят все меценаты. Об этом в эфире "Громадського радио" заявила заместитель главы парламентской фракции "Слуга Народа" Евгения Кравчук. Какой именно общественной организации доверят опрашивать украинцев, Кравчук не уточнила. Но пообещала, что ее название станет известно в ближайшее время.


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