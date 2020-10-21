Против Зеленского подали иск в ОАСК

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Татьяна Веремеева
Окружный административный суд Киева просят признать
незаконным решение президента Украины Владимира Зеленского о проведении всенародного
опроса 25 октября на избирательных участках. На
сайте суда сообщается, что с соответствующим иском к ним обратился житель
Ивано-Франковской области.
В иске также просят Зеленского воздержаться от назначения
и проведения всенародного опроса общественного мнения на избирательных участках
во время выборов, которые состоятся в ближайшие выходные.
Сейчас суд решает, открывать или нет производство по
административному делу.
Напомним, президент Украины Владимир
Зеленский назвал три финальных вопроса всенародного опроса, который
состоится 25 октября. О чем будут спрашивать украинцев параллельно с местными
выборами Зеленский ответил в новом видеообращении.
Отметим, опрос
украинцев 25 октября, который ранее анонсировал
президент Владимир Зеленский, будет проводить общественная организация.
Деньги из бюджета на него брать не будут, а оплатят все меценаты. Об этом в
эфире "Громадського радио" заявила заместитель главы
парламентской фракции "Слуга Народа" Евгения
Кравчук. Какой именно общественной организации доверят опрашивать украинцев,
Кравчук не уточнила. Но пообещала, что ее название станет известно в ближайшее
время.
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