Просмотр Будапештского меморандума: Зеленский намекнул на возвращение ядерного оружия в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству внешних дел созвать подписавшие Будапештский меморандум государства на саммит. Об этом сообщает Суспільне.

Президент Украины Владимир Зеленский - фото из открытых источников

Будапештский меморандум должен гарантировать подписавшим его государствам безопасность в обмен на полный отказ от использования ядерного оружия. Зеленский назвал на Мюнхенской конференции действующую мировую систему безопасности "сиропом от кашля, когда требуется вакцина от коронавируса".

По словам президента, Украина уже трижды, начиная с 2014 года, пыталась созвать государства-гаранты Будапештского меморандума, но все попытки были безуспешными.

"Сегодня Украина сделает это в четвертый раз. Я буду делать это в последний раз", — заявил Зеленский.

Также Зеленский предупредил, что если саммит государств, подписавших меморандум, все же не состоится, или они не предоставят Украине гарантий безопасности, то он признает документ 1994 года недействительным. По словам президента, именно из-за мировой системы безопасности и ее сбоя, который в очередной раз происходит из-за "эгоизма, самоуверенности, безответственности государств на глобальном уровне", в Украине до сих пор идет война.

"Для меня, как для президента страны, потерявшей часть своих территорий, тысячи людей и у границ которой сейчас стоят 150 тысяч российских военных, техники и тяжелого вооружения, ответ очевиден: архитектура мировой безопасности хрупка, требует обновления. Правила, которые мир ввел десятки лет назад больше не работают, не успевают за новыми угрозами, недействительны для их преодоления", — отметил Зеленский во время конференции.

Как сообщали ранее "Комментарии", Зеленский рассказал , почему расстояние Украины до членства в НАТО так и не сокращается.

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