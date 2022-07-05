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"Прошу в дальнейшем не принимать без меня подобных решений": Зеленский отреагировал на ограничения для военнообязанных

Зеленский призвал Генеральный штаб в дальнейшем не принимать без него подобных решений и пообещал "разобраться" с этим вопросом

5 июля 2022, 23:03
Автор:

Лиля Воробьева
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Глава государства Владимир Зеленский отреагировал на решение Генштаба ВСУ об ограничениях для военнообязанных мужчин в передвижении по стране. По его мнению, в обществе возникло много споров из-за этого документа. Об этом президент Украины сообщил в своем вечернем видеообращении, 5 июля.

"Прошу в дальнейшем не принимать без меня подобных решений": Зеленский отреагировал на ограничения для военнообязанных

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Владимир Зеленский заявил, что решение Генштаба ВСУ возмутило общество и вызвало множество споров.

"Я вижу, что есть разные оценки такого решения, есть непонимание и возмущение в обществе. Сегодня в обществе возникло много споров по поводу решения Генштаба ВСУ о получении определенных разрешений для военнообязанных, призывников и резервистов", – сказал президент Зеленский.

Глава государства поручил руководителям профильных ведомств, завтра доложить все детали относительно решения об утверждении порядка получения разрешений для военнообязанных, призывников и резервистов.

"Прошу Генеральный штаб дальше не принимать без меня подобных решений", — подчеркнул Зеленский и пообещал украинцам "разобраться" с этим вопросом.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что мужчинам не запрещено передвигаться по Украине . Главнокомандующий объяснил сообщение Генштаба. Залужный заверил, что сейчас никаких ограничений на передвижение мужчин по стране нет. То есть, одних указаний на препятствование перемещению лиц в ближайшие дни со стороны военного командования не предоставлялось. Также Главнокомандующий напомнил, что военнообязанные должны состоять на военном учете. Но все, кто до сих пор не стоит или не восстановился на военном учете, должны это сделать, сказал Залужный.



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Источник: https://youtu.be/d1Mj19QyPes
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