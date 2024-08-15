Продвижение ВСУ в Курской области: Зеленский заявил о стратегической цели

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Кравцев Сергей
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ продолжают продвигаться в Курской области, стратегическая цель достигается. Как передает портал "Комментарии", свое заявление глава украинского государства сделал во время традиционного обращения к украинскому народу.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Он также сообщил, что провел совещание с членами правительства – премьер-министром Украины, вице-премьер-министром, министром внутренних дел, а также был уполномоченный Верховной Рады по правам человека. Ключевая тема – поддержка действий наших военных на территории Курской области.
Читайте также на портале "Комментарии" — президент Владимир Зеленский поручил главнокомандующему Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александру Сырскому рассмотреть возможность усиления позиций Сил обороны на востоке. Об этом говорится в докладе Александра Сырского по ситуации на всех основных направлениях фронта.
Также издание "Комментарии" сообщало – действительно ли город Суджа полностью зачищен: Александр Сырский сделал заявление.
Ранее "Комментарии" писали – проведение Вооруженными силами Украины операции в Курской области делает невозможными призывы к "прекращению огня", о чем время от времени говорят. Такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
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