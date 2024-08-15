Продвижение ВСУ в Курской области: Зеленский заявил о стратегической цели

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ продолжают продвигаться в Курской области, стратегическая цель достигается. Как передает портал "Комментарии", свое заявление глава украинского государства сделал во время традиционного обращения к украинскому народу.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Хорошее есть сегодня продвижение в Курской области – стратегической цели нашей достигаем. Существенно пополнили и обменный фонд для нашего государства", – отметил президент.

Он также сообщил, что провел совещание с членами правительства – премьер-министром Украины, вице-премьер-министром, министром внутренних дел, а также был уполномоченный Верховной Рады по правам человека. Ключевая тема – поддержка действий наших военных на территории Курской области.

"Важно, что Украина воюет по правилам, и гуманитарные потребности, имеющиеся на той территории, должны быть обеспечены", – подчеркнул глава украинского государства.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Владимир Зеленский поручил главнокомандующему Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александру Сырскому рассмотреть возможность усиления позиций Сил обороны на востоке. Об этом говорится в докладе Александра Сырского по ситуации на всех основных направлениях фронта.

Также издание "Комментарии" сообщало – действительно ли город Суджа полностью зачищен: Александр Сырский сделал заявление.

Ранее "Комментарии" писали – проведение Вооруженными силами Украины операции в Курской области делает невозможными призывы к "прекращению огня", о чем время от времени говорят. Такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.



