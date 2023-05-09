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Пришло время для открытия переговоров: Зеленский сделал заявление о членстве Украины в ЕС

Президент считает, что Украина выполнила все взятые на себя обязательства и теперь пришло время начинать реальные переговоры о членстве в ЕС

сегодня, 14:30
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Автор:

Кравцев Сергей

Уже пришло время для позитивного решения об открытии переговоров о членстве Украины в ЕС. Следует убрать искусственную политическую неопределенность в отношениях между Украиной и Евросоюзом. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве, пишет портал "Комментарии", со ссылкой на "Укринформ".

Пришло время для открытия переговоров: Зеленский сделал заявление о членстве Украины в ЕС

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Уже пришло время, чтобы убрать искусственную политическую неопределенность в отношениях между Украиной и Евросоюзом. Настало время для положительного решения об открытии переговоров о членстве Украины в Евросоюзе", — отметил президент.


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По его словам, ценностью Украины является безопасность, а благосостояние украинцев — это мир на континенте.                                                          

"Все это может реализоваться для Европы на 100% только вместе с Украиной", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Он также добавил, что рассчитывает на то, что в июне будет представлена положительная промежуточная оценка Еврокомиссии относительно прогресса Украины на пути евроинтеграции. 

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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3706759-nastav-cas-dla-vidkritta-peregovoriv-pro-clenstvo-ukraini-v-es-zelenskij.html
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