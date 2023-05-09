Пришло время для открытия переговоров: Зеленский сделал заявление о членстве Украины в ЕС

Уже пришло время для позитивного решения об открытии переговоров о членстве Украины в ЕС. Следует убрать искусственную политическую неопределенность в отношениях между Украиной и Евросоюзом. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве, пишет портал "Комментарии", со ссылкой на "Укринформ".

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Уже пришло время, чтобы убрать искусственную политическую неопределенность в отношениях между Украиной и Евросоюзом. Настало время для положительного решения об открытии переговоров о членстве Украины в Евросоюзе", — отметил президент.

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По его словам, ценностью Украины является безопасность, а благосостояние украинцев — это мир на континенте.

"Все это может реализоваться для Европы на 100% только вместе с Украиной", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Он также добавил, что рассчитывает на то, что в июне будет представлена положительная промежуточная оценка Еврокомиссии относительно прогресса Украины на пути евроинтеграции.

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