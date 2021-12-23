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Президента Зеленского вызывают в суд: какая причина

Суд возобновил рассмотрение дела по иску Порошенко относительно "пленок Бигуса"

23 декабря 2021, 17:33
Автор:

Козлова Альбіна
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Адвокат Петра Порошенко Игорь Головань разместил в сети фотокопию повестки в суд Владимира Зеленского. Как известно, главу государства вызывают в Верховный Суд. Повестка датирована 21 декабря 2021 года.

Президента Зеленского вызывают в суд: какая причина

Президент Владимир Зеленский, фото из открытых источников

Владимир Зеленский должен явиться на заседание суда 28 февраля 2022 года. Председательствующий судья – Гончарова И.А.

Верховный Суд начнет рассмотрение административного дела Петра Порошенко к президенту Владимиру Зеленскому о признании бездействия противоправным и обязательства совершить определенные действия.

Судебное заседание состоится по иску адвокатов пятого президента, которые обратились в суд с требованием обнародовать оригинальные "записи Бигуса". 27 октября Большая Палата Верховного Суда одобрила апелляционную жалобу адвокатов Порошенко и отменила предварительное решение судьи Гончаровой о возвращении искового заявления. Поэтому суд первой инстанции будет обязан продолжить рассмотрение дела.

Как сообщал портал "Комментарии", у Порошенко предоставили документы о госизмене Зеленского. Как сообщили в пресс-службе политической силы, депутаты требуют безотлагательно, но не позднее 24 часов после представления сообщения о совершенном уголовном правонарушении внести соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований.

Также мы писали, что Петр Порошенко объяснил, когда вернется в Украину. Пятый президент рассказал, чем занимается в Европе и когда приедет. По его словам, сейчас время не для политических распрей, а для спасения страны от внешних угроз. Напомним, что 20 декабря Государственное бюро расследований объявило, что сообщило о подозрении Петру Порошенко.


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Источник: https://eurosolidarity.org/2021/12/23/advokat-poroshenka-oprylyudnyv-povistku-zelenskomu-u-verhovnyj-sud/
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