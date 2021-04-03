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Президент Зеленский рассказал, о чем он жалеет

Президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях рассказал о том, о чем реально жалеет после заседаний СНБО

сегодня, 17:30
Автор:

Гриниченко Дима

Президент Украины Владимир Зеленский в социальных сетях прокомментировал заседания Совета национальной безопасности и обороны, а также громкие санкции со стороны украинского государства, рассказав о чем он жалеет. Об этом гарант написал на своей странице в Instagram.

Президент Зеленский рассказал, о чем он жалеет

Президент Владимир Зеленский

По словам Владимира Зеленского, в нашей стране появилась собственная версия так называемой черной пятницы, когда люди, которые, по его мнению, продавали украинские ресурсы и будущее, получает то, чего заслуживают. Он заявил, что после каждого заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины по пятницам он жалеет о том, что в нашей стране "не семь пятниц на неделе", вспомнив известную поговорку.

Публикация на аккаунте Владимира Зеленского в Instagram за несколько часов собрала десятки тысяч реакций и несколько тысяч комментариев со стороны пользователей.

Справка: 2 февраля 2021 года Зеленский ввел в действие решение СНБО о наложении санкций на нардепа Тараса Козака, которому принадлежали телеканалы 112, NewsOne и Zik. Фактическим собственником медиахолдинга называли нардепа и кума Путина Виктора Медведчука.

19 февраля СНБО ввел санкции против самого Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко, гражданской жены Тараса Козака Натальи Лавренюк и ряда других лиц за финансирование терроризма. Секретарь СНБО Данилов назвал их террористической группировкой, которая снабжает топливом боевиков на оккупированных территориях Донбасса. Также СНБО вводил санкции против высокопоставленных чиновников времен Виктора Януковича, которые способствовали российской агрессии против Украины. 

Ранее "Комментарии" сообщали об итогах последнего заседания СНБО Украины.

Читайте также о введении локдауна в двух городах Украины. 


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Источник: https://www.instagram.com/p/CNMWMV9FgLI/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
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