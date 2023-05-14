Президент Зеленский ответил, что для Украины будет успехом в контрнаступлении

Любые территории, которые будут деоккупированы во время контрнаступления ВСУ – это успех для Украины. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Washington Post.

Журналист напомнил слова президента, что никто не имеет больше ожиданий от этого контрнаступления, чем Украина. Так что Зеленского спросили, что конкретно должно произойти, чтобы он считал это успехом.

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"Любые деоккупированные территории, я считаю, это успех. Еще раз напоминаю, с кем мы боремся. Мы понимаем, что это большое количество людей и так далее. Я не могу вам сказать, какие города, какие границы являются для нас значительным успехом" , а какие средними — только потому, что я не хочу готовить Россию к тому, как, по каким направлениям, где и когда мы будем наступать. Но мы точно хотим это сделать", — сказал он.

По его словам, после контрнаступательной операции он сможет совершенно откровенно сказать, рассчитывали ли они на такой процесс, рассчитывали ли они на что-то лучшее.

"Вы всегда можете сказать это, потому что в этом нет критики. Это самокритика. Мы готовы говорить, если мы проиграли. И это тоже важно осознавать. Не только внутри государства, но и для наших партнеров. И показать, потому что все наши разговоры записываются ", – сказал президент.

Также Зеленский сказал, когда Украина просила партнеров военной помощи, партнеры ее предоставляли, однако не в полном объеме.

"Я имею в виду встречи, где мы отмечаем, что мы просили одну, две, три, четыре, пять вещей, и мы получили одну, две, три. Мы благодарны. Но вы видите, что, если бы мы получили четыре, пять, то, наверное, могли бы достичь больше, или наоборот. Мы просто благодарим их и говорим, что эта часть вашей помощи дала нам больший результат, чем мы ожидали", — подчеркнул президент.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский ответил, будет ли Украина атаковать территорию России.