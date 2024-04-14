Президент Зеленский отреагировал на атаку Ирана на Израиль

Украинский президент Зеленский отреагировал на ракетно-дроновую атаку Ирана на Израиль ночью против 14 апреля.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Об этом он написал в X(Twitter).

"Украина осуждает атаку Ирана против Израиля с использованием дронов "Шахед" и ракет. Мы в Украине очень хорошо знаем весь ужас аналогичных атак со стороны России, применяющей те же дроны "Шахед" и российские ракеты, такую же тактику массированных воздушных ударов. Нужно приложить все усилия, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию на Ближнем Востоке. говорится в сообщении.

Украинский президент заявил, что мир не может ждать, пока продолжаются дискуссии. Вместо этого нужно укреплять безопасность.

"Слова не останавливают дроны и не сбивают ракеты. Только ощутимая помощь способна делать это. Помощь, которой мы ждем. Надо укреплять безопасность и решительно противодействовать всем, кто хочет сделать террор новой нормой. Очень важно, чтобы Конгресс Соединенных Штатов принял необходимые решения для укрепления. союзников Америки в это критическое время", – заявил президент Украины.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Иран сделал официальное заявление и предупредил США . Иран прямо атаковал Израиль, запустив крылатые и баллистические ракеты, беспилотники по территории Израиля. В своем заявлении Тегеран сообщил, что нападение является их ответом на удар израильских сил по консульству Ирана в столице Сирии Дамаске 1 апреля.

По словам, главы Генштаба ВС Ирана, операция "Правдивое обещание" по Израилю выполнена. А Тегеран вроде бы не планирует продолжать ее.

