Пресс-секретарь Зеленского призналась, что встречается с политиком

Пресс-секретар президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала о своей личной жизни. О том, что она встречается с мужчиной-политиком, девушка рассказала в интервью телеведущей Натальи Влащенко на ее YouTube-канале.

Отвечая на вопрос, кого бы она взяла с собой на необитаемый остров, Юлия Мендель, ответила, что своего молодого человека. Его имя девушка называть не стала, лишь намекнула, что он политик, однако не из Офиса президента. Пресс-секретарь Зеленского не стала скрывать, что прилагает усилия, чтобы ее личная жизнь личной и оставалась.

"Я не думаю, что кто-то знает, кто это ... Пусть пока будет так", - говорит Юлия, добавив, что, скорее всего, так будет до конца ее каденции.

Ранее “Комментарии” сообщали, что в Сети стали появляться сообщения о якобы беременности пресс-секретаря президента Юлии Мендель от своего руководителя Владимира Зеленского. Мендель отреагировала на слухи, заявив, что за каждым фейком стоит реальный человек.



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