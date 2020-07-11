Мендель отреагировала на слухи о беременности от Зеленского (ВИДЕО)

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Таисия Ерохина
На днях в Сети стали появляться сообщения о якобы беременности пресс-секретаря президента Юлии Мендель от своего руководителя Владимира Зеленского. Сегодня Мендель отреагировала на слухи, заявив, что за каждым фейком стоит реальный человек. Видеообращение она разместила в своем Instagram-аккаунте.
"Каждый фейк имеет свое имя", - отметила Мендель.
Так, она призвала всех ответственно относиться к потреблению информации.
Как говорится в статье "24 канала", фейк о бурной личной жизни Мендель разместил основатель политического движения в поддержку Порошенко "25%", журналист Роман Реведжук в Facebook. Кроме того, о "романе" президента заявил в Youtube экс-лидер партии "5.10" Геннадий Балашов.
Распространение таких "фактов" для общественности, говорится в материале, свидетельствует о непрофессионализме, а самые частые мотивы таких "сенсаций" - поднятие рейтингов или дискредитация кого-либо.
Напомним, Мендель рассказала, какие СМИ достойны освещать деятельность Зеленского. Пресс-секретарь президента Юлия Мендель призналась, по каким критериям СМИ получали аккредитацию на конференцию Владимира Зеленского.
Как сообщали "Комментарии" ранее, у Зеленского объяснили, что президент делает на государственной даче.
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