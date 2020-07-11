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Главная Новости Политика Скандалы Мендель отреагировала на слухи о беременности от Зеленского (ВИДЕО)
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Мендель отреагировала на слухи о беременности от Зеленского (ВИДЕО)

В Сети обсуждают уже не только роман Зеленского с Мендель, но и беременность девушки

сегодня, 20:46
Автор:

Таисия Ерохина
Мендель отреагировала на слухи о беременности от Зеленского (ВИДЕО)

На днях в Сети стали появляться сообщения о якобы беременности пресс-секретаря президента Юлии Мендель от своего руководителя Владимира Зеленского. Сегодня Мендель отреагировала на слухи, заявив, что за каждым фейком стоит реальный человек. Видеообращение она разместила в своем Instagram-аккаунте.

"Каждый фейк имеет свое имя", - отметила Мендель.

Так, она призвала всех ответственно относиться к потреблению информации.

Как говорится в статье "24 канала", фейк о бурной личной жизни Мендель разместил основатель политического движения в поддержку Порошенко "25%", журналист Роман Реведжук в Facebook. Кроме того, о "романе" президента заявил в Youtube экс-лидер партии "5.10" Геннадий Балашов.

Распространение таких "фактов" для общественности, говорится в материале, свидетельствует о непрофессионализме, а самые частые мотивы таких "сенсаций" - поднятие рейтингов или дискредитация кого-либо.

Напомним, Мендель рассказала, какие СМИ достойны освещать деятельность Зеленского. Пресс-секретарь президента Юлия Мендель призналась, по каким критериям СМИ получали аккредитацию на конференцию Владимира Зеленского.

Как сообщали "Комментарии" ранее, у Зеленского объяснили, что президент делает на государственной даче.


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