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Пресс-марафон Зеленского: непреглашенные журналисты собираются выйти на митинг

Журналисты, которых не приняли на мероприятие, собираются выйти на митинг

сегодня, 21:30
Автор:

Лиля Воробьева
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Завтра, 26 ноября в 12:00, начнется пресс-марафон главы нашей страны Владимира Зеленского, который состоится по случаю экватора его каденции. На мероприятие аккредитации не было, некоторые журналисты хотят выйти на митинг. Об этом пишет ИМИ.

Пресс-марафон Зеленского: непреглашенные журналисты собираются выйти на митинг

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

На мероприятие с участием первого лица нашей страны придет только 30 представителей медиа. Организаторы объясняют такой шаг сложной эпидемической ситуацией и с учетом опыта ранее уже проведенных подобных мероприятий.

Пресс-марафон рассчитан на три часа и будет в эфире онлайн на официальной фейсбук-странице Офиса президента и будет транслироваться  ведущими украинскими телеканалами.

По информации Телеграмм-канала издания Бабель, местом проведения пресс-марафона будет коворкинг Creative State Arsenal на метро "Арсенальная", недалеко от Kyiv Food Market. В частности там проходил первый пресс-марафон Владимира Зеленского.

Представители других отечественных медиа, которых на мероприятие не пригласили, высказывают предложение коллегам прийти к месту проведения пресс-марафона в начале и организовать Владимиру Зеленскому пикет.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, почему на Банковой решили внезапно собрать журналистов. Президент может вернуть себе инициативу в формировании информационной повестки дня. Народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов отмечает, что в последнее время у общества возник ряд вопросов к действующей власти. И есть запрос на получение ответов от главы государства. Прежде всего, по мнению Игоря Попова, это касается угроз украинской нацбезопасности со стороны Российской Федерации, о которых появляется все больше информации из заслуживающих доверия источников.


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Источник: https://imi.org.ua/news/zelenskyj-zbyraye-presmarafon-nezaprosheni-zhurnalisty-jdut-na-piket-i42509
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