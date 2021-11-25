Пресс-марафон Зеленского: непреглашенные журналисты собираются выйти на митинг

Завтра, 26 ноября в 12:00, начнется пресс-марафон главы нашей страны Владимира Зеленского, который состоится по случаю экватора его каденции. На мероприятие аккредитации не было, некоторые журналисты хотят выйти на митинг. Об этом пишет ИМИ.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

На мероприятие с участием первого лица нашей страны придет только 30 представителей медиа. Организаторы объясняют такой шаг сложной эпидемической ситуацией и с учетом опыта ранее уже проведенных подобных мероприятий.

Пресс-марафон рассчитан на три часа и будет в эфире онлайн на официальной фейсбук-странице Офиса президента и будет транслироваться ведущими украинскими телеканалами.

По информации Телеграмм-канала издания Бабель, местом проведения пресс-марафона будет коворкинг Creative State Arsenal на метро "Арсенальная", недалеко от Kyiv Food Market. В частности там проходил первый пресс-марафон Владимира Зеленского.

Представители других отечественных медиа, которых на мероприятие не пригласили, высказывают предложение коллегам прийти к месту проведения пресс-марафона в начале и организовать Владимиру Зеленскому пикет.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, почему на Банковой решили внезапно собрать журналистов. Президент может вернуть себе инициативу в формировании информационной повестки дня. Народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов отмечает, что в последнее время у общества возник ряд вопросов к действующей власти. И есть запрос на получение ответов от главы государства. Прежде всего, по мнению Игоря Попова, это касается угроз украинской нацбезопасности со стороны Российской Федерации, о которых появляется все больше информации из заслуживающих доверия источников.

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