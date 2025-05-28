Позиция США по переговорам и ультиматумах РФ: Зеленский сделал заявление

Пока что нет сигналов о готовности Соединенных Штатов Америки выйти из переговорного процесса по Украине. Такое заявление во время общения с журналистами сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Глава государства обратил внимание, что Вашингтон сейчас продолжают выполнять важную роль в поддержке Украины – как в дипломатическом поле, так и через санкционное давление на Россию.

"Мы бы не хотели, чтобы Соединенные Штаты выходили из этого процесса. Пока Соединенные Штаты Америки проводят, во-первых, дипломатическую работу, во-вторых, санкционную работу", — подчеркнул Зеленский.

По словам главы государства, не имеет значения, что именно указано в подобных "ультиматумах", если речь идет не о формальностях, а о возможном пути к прекращению огня.

"Я думаю, что и на высшем уровне Соединенные Штаты Америки сегодня не будут поддерживать, чтобы Украина выходила из тех территорий, где Украина находится", — заявил президент.

Он отметил, что Украина не рассматривает возможность выхода со своих территорий, и ожидает от партнеров дальнейшей поддержки в этом вопросе.

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