Появилась реакция Зеленского на встречу Байдена и Си Цзиньпина

Недавние переговоры президента США Джо Байдена и лидера КНР Си Цзиньпина в Сан-Франциско были полезны для Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Глава государства довольно лаконично отреагировал на переговоры лидеров США и Китая. Он сказал, что встреча Байдена и Си Цзиньпина была "хорошей" для Украины, ведь страна продолжает борьбу с российской агрессией.

"Мы понимаем, что этот факт полезен для нас, их встреча", — сказал президент.

Зеленский добавил, что не может подтвердить, что лидеры США и Китая обсуждали войну в Украине, но добавил, что российское вторжение должно "так или иначе рассматриваться во время переговоров между лидерами супердержав".

Отметим, ранее на встречу Байдена и Си Цзиньпина отреагировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он назвал встречу двух мировых лидеров позитивным сигналом всему миру: диалог вместо конфронтации, новый глобальный порядок, обязательность правил, стабильность и предсказуемость.

Читайте также на портале "Комментарии" — в среду, 15 ноября, на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско состоялась встреча президента США Джо Байдена и главы Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина. По мнению Байдена, встреча оказалась "конструктивной и продуктивной", а отношения между Вашингтоном и Пекином можно охарактеризовать как конкурентные. Он считает, что стороны достигли реального прогресса, отметив, что на встрече поднимался и вопрос войны России против Украины. Си Цзиньпин же выразил уверенность в "светлом будущем" китайско-американских отношений, а также заявил об отсутствии планов военных действий Китая против Тайваня в ближайшие годы. Какие выводы можно сделать на данный момент, исходя из доступной информации? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.



