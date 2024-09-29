Появилась реакция Зеленского на российский удар авиабомбами по Запорожью

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский удар по Запорожью, где армия РФ использовала управляемые авиационные бомбы (КАБ) и попала в жилые дома. По словам президента, это очередное проявление российского террора, не знающего пауз в войне в Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский в социальных сетях прокомментировал удар России по Запорожью, где его текст сопровождает видео с разрушенными жилыми домами в городе.
Владимир Зеленский также рассказал, сколько Россия использовала авиационных бомб, дронов-камикадзе и ракет для ударов по Украине в течение недели. По словам президента, агрессию России можно остановить только совместной поддержкой Украины и давлением на Кремль.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия готовит наступление на Запорожскую область.
Также "Комментарии" писали о том, что план победы Зеленского может оказаться опасным для Украины.
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