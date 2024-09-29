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Появилась реакция Зеленского на российский удар авиабомбами по Запорожью

Владимир Зеленский отреагировал на удар России по Запорожью.

сегодня, 12:34
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Автор:
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Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский удар по Запорожью, где армия РФ использовала управляемые авиационные бомбы (КАБ) и попала в жилые дома. По словам президента, это очередное проявление российского террора, не знающего пауз в войне в Украине.

Появилась реакция Зеленского на российский удар авиабомбами по Запорожью

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в социальных сетях прокомментировал удар России по Запорожью, где его текст сопровождает видео с разрушенными жилыми домами в городе.

"Российский удар по Запорожью сегодня — авиабомбы. Повреждены обычные жилые дома, в одном из них разрушен подъезд. Также есть повреждения городской инфраструктуры, железной дороги. В общей сложности были ранены 13 человек, двоих удалось спасти из-под завалов. Я благодарю все службы, которые оперативно отреагировали и оказали необходимую помощь людям. Сейчас продолжается разбор завалов", — сказал Зеленский.

Владимир Зеленский также рассказал, сколько Россия использовала авиационных бомб, дронов-камикадзе и ракет для ударов по Украине в течение недели. По словам президента, агрессию России можно остановить только совместной поддержкой Украины и давлением на Кремль.

"В общей сложности только за одну эту неделю российская армия применила почти 900 авиационных бомб, более 300 "шахедов" и более 40 ракет. Этот российский террор не знает пауз, и его можно остановить только единством мира – единством в поддержке Украины и единством в давлении на Россию за войну", — подытожил Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия готовит наступление на Запорожскую область.

Также "Комментарии" писали о том, что план победы Зеленского может оказаться опасным для Украины.



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