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"Полная измена": Зеленский отреагировал на возможные договоренности Путина с Западом по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российского диктатора Владимира Путина неадекватом, начавшим войну.

сегодня, 09:10
Автор:
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Slava Kot
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Владимир Зеленский прокомментировал возможность того, что российский диктатор Владимир Путин мог иметь какие-то договоренности с другими странами по поводу войны в Украине. Президент предположил, что Путин достиг согласия, что западный мир будет ограниченно реагировать на российскую агрессию.

"Полная измена": Зеленский отреагировал на возможные договоренности Путина с Западом по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью The New York Times, в котором отметил, что адекватный человек не может начать полномасштабное вторжение в другую страну. Зеленский допустил договоренность Путина с другими странами, или же указал на "неадекватность" российского диктатора.

"Он неадекватен или он знал, что ему за это ничего не будет, а значит, были те или иные диалоги с другими странами. Об этом я даже не хочу думать, потому что тогда это не партнерство, а игра за спиной и полная измена", – заявил Зеленский.

Далее президент указал, что отвергает мнения и сообщения о возможности Путина договориться с другими странами о войне в Украине. По его словам, российского диктатора следует считать "неадекватным", который думал, что в защиту Украины никто не станет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский назвал российского диктатора Владимира Путина "сумасшедшим". По словам президента Украины, Путин не хочет окончания войны и мира, а Россия каждый день делает вещи, которые только доказывают безумие российского диктатора.

Также "Комментарии" писали о российском политике Дмитрии Медведеве, который пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому смертью. Медведев заявил, что Зеленскому предстоит смерть такая же, как и его "духовного учителя" Степана Бандеру.



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