"Полная измена": Зеленский отреагировал на возможные договоренности Путина с Западом по Украине

Владимир Зеленский прокомментировал возможность того, что российский диктатор Владимир Путин мог иметь какие-то договоренности с другими странами по поводу войны в Украине. Президент предположил, что Путин достиг согласия, что западный мир будет ограниченно реагировать на российскую агрессию.



Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью The New York Times, в котором отметил, что адекватный человек не может начать полномасштабное вторжение в другую страну. Зеленский допустил договоренность Путина с другими странами, или же указал на "неадекватность" российского диктатора.

"Он неадекватен или он знал, что ему за это ничего не будет, а значит, были те или иные диалоги с другими странами. Об этом я даже не хочу думать, потому что тогда это не партнерство, а игра за спиной и полная измена", – заявил Зеленский.

Далее президент указал, что отвергает мнения и сообщения о возможности Путина договориться с другими странами о войне в Украине. По его словам, российского диктатора следует считать "неадекватным", который думал, что в защиту Украины никто не станет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский назвал российского диктатора Владимира Путина "сумасшедшим". По словам президента Украины, Путин не хочет окончания войны и мира, а Россия каждый день делает вещи, которые только доказывают безумие российского диктатора.

Также "Комментарии" писали о российском политике Дмитрии Медведеве, который пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому смертью. Медведев заявил, что Зеленскому предстоит смерть такая же, как и его "духовного учителя" Степана Бандеру.

