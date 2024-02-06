Политолог: Только отставка главы Офиса президента может сгладить негатив от увольнения Залужного

Чтобы снизить общественный резонанс от отставки Валерия Залужного, в Офисе президента решили "упаковать" ее в кадровые изменения, которые по задумке должны произойти на всех уровнях управления. Кроме того, по мнению политолога, этот процесс будут представлять как новое начало и масштабную перезагрузку.

Отставка Ермака могла бы спасти рейтинг президента

Вместе с тем, Горбач считает, что никакие изменения людей в уже развалившейся системе управления не будут иметь принципиального значения, поскольку не повлияют на саму систему.

"Сегодня может иметь значение только изменение распределения функций, демонополизация власти, возвращение самостоятельной роли Верховной Рады, формирование самостоятельного Кабинета министров, устранение вмешательства политиков в военные дела. Отказ от ручного управления",

– считает политолог.

По его мнению, президент Владимир Зеленский мог бы попытаться реформировать свой офис, но добавляет, что его нужно было менять еще осенью прошлого года, когда его члены рассказывали представителям западных СМИ, что они отчаялись в победе.

"А сейчас такая ситуация, что хоть как-то смягчить негативный психологический эффект увольнения Залужного и Генштаба может только увольнение Ермака. Это единственный способ спасти рейтинг президента еще на какое-то ограниченное время",

– добавил Горбач.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что вместе с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным в отставку планируют отправить и начальника Генштаба ВСУ Сергея Шаптала. Решение может быть принято в ближайшее время.

Также народный депутат Роман Костенко сообщил, что желающих заменить Валерия Залужного в должности мало, потому что нужно сразу демонстрировать результаты, а это трудно из-за отсутствия помощи от партнеров.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что поводом для увольнения Залужного могут стать неудачи на фронте, в частности потеря Авдеевки.

Портал "Комментарии" сообщал, что, по мнению политолога Владимира Цыбулько, Президент Владимир Зеленский начал прямые торги с западными партнерами по сохранению у власти, поскольку 20 мая его пятилетний срок в должности президента истекает. Вроде бы "разменной монетой" в этих торгах стал Залужный.





