Политолог: Только отставка главы Офиса президента может сгладить негатив от увольнения Залужного

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Ткачик Олеся
Чтобы снизить общественный резонанс от отставки Валерия Залужного, в Офисе президента решили "упаковать" ее в кадровые изменения, которые по задумке должны произойти на всех уровнях управления. Кроме того, по мнению политолога, этот процесс будут представлять как новое начало и масштабную перезагрузку.
Отставка Ермака могла бы спасти рейтинг президента
Вместе с тем, Горбач считает, что никакие изменения людей в уже развалившейся системе управления не будут иметь принципиального значения, поскольку не повлияют на саму систему.
По его мнению, президент Владимир Зеленский мог бы попытаться реформировать свой офис, но добавляет, что его нужно было менять еще осенью прошлого года, когда его члены рассказывали представителям западных СМИ, что они отчаялись в победе.
Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что вместе с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным в отставку планируют отправить и начальника Генштаба ВСУ Сергея Шаптала. Решение может быть принято в ближайшее время.
Также народный депутат Роман Костенко сообщил, что желающих заменить Валерия Залужного в должности мало, потому что нужно сразу демонстрировать результаты, а это трудно из-за отсутствия помощи от партнеров.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что поводом для увольнения Залужного могут стать неудачи на фронте, в частности потеря Авдеевки.
Портал "Комментарии" сообщал, что, по мнению политолога Владимира Цыбулько, Президент Владимир Зеленский начал прямые торги с западными партнерами по сохранению у власти, поскольку 20 мая его пятилетний срок в должности президента истекает. Вроде бы "разменной монетой" в этих торгах стал Залужный.
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сегодня, 14:52
Ще на смітник фінаншиста Гетманцева який є продовженням азаровщини та яреськівщини. Саме ці істоти заважали інвестиціям в Україну. Зараз цю мерзоту копіюють зелені відморозки які влаштовують диківщину з простреленими колінами у смердів. Тому до нас ні іноземці воювати не йдуть ні власні поліцаї, які мають всю інформацію що відбувається на передовій. Хоч до Путіна бажаючих не міряно.