Под контролем США: Специальная инспекция будет контролировать украинские власти

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Моесеенко Валентина
Выдающимся событием в истории Украины называет журналист и воин ВСУ Юрий Бутусов, создание генеральной инспекции, пишут "Комментарии".
Под контролем США
"США начинали приведение в порядок действий украинской власти, которая проявила свою несостоятельность самостоятельно управлять ресурсами государства в условиях войны. Теперь расход американских средств офисом президента и правительством берут под контроль специальные институты США. На работу украинской правоохранительной и судебной системы США не полагаются и создают свою инспекцию, а учитывая, что США финансирует в целом весь государственный бюджет, то контролировать будут почти все", — написал он в соцсетях.
По словам Юрия Бутусова, именно создание генеральной инспекции привело к целому ряду уголовных дел, отставок и увольнений среди "Слуг народа".
"Это хороший сигнал, надеюсь, что американцы создадут и структуру по анализу действий и по разработке оборонной стратегии, потому что трудно смотреть на этот беспорядок и хаос во власти, которая не способна определить приоритеты оборонного планирования и создать действенные инструменты реализации оборонной политики", — выражает свое мнение Бутусов.
И добавляет, что Украине так же необходим американский офис, который исследовал бы все решения в сфере обороны и помогал принятию профессиональных решений.
Ранее "Комментарии" писали, что стало причиной кадровых чисток Зеленского – почему увольнения начались именно сейчас. С одной стороны – давление СМИ, с другой – некоторые замечания от наших международных партнеров относительно тех или иных представителей власти привели к радикальным кадровым решениям.
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Обсуждения
Новости
Владимир
сегодня, 21:58
В Ираке и Афганистане контролировали...
Ігор
сегодня, 21:18
Контролювати дії розкрадачів і брехунів в злочинному православному середовищі? Змінювати саме це середовище треба швидко, і контролювати ці зміни. А чім рік думали? Довіряли тому брехуну, якого брехнею привів до влади Беня, на якого карна справа у США? Довіряли тому, хто оточив себе найгіршими істотами-розкрадачами? Якби Україну раніше взяли під повну опіку, війни б не було.