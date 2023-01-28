Под контролем США: Специальная инспекция будет контролировать украинские власти

Выдающимся событием в истории Украины называет журналист и воин ВСУ Юрий Бутусов, создание генеральной инспекции, пишут "Комментарии".



Под контролем США

"США начинали приведение в порядок действий украинской власти, которая проявила свою несостоятельность самостоятельно управлять ресурсами государства в условиях войны. Теперь расход американских средств офисом президента и правительством берут под контроль специальные институты США. На работу украинской правоохранительной и судебной системы США не полагаются и создают свою инспекцию, а учитывая, что США финансирует в целом весь государственный бюджет, то контролировать будут почти все", — написал он в соцсетях.

По словам Юрия Бутусова, именно создание генеральной инспекции привело к целому ряду уголовных дел, отставок и увольнений среди "Слуг народа".

"Это хороший сигнал, надеюсь, что американцы создадут и структуру по анализу действий и по разработке оборонной стратегии, потому что трудно смотреть на этот беспорядок и хаос во власти, которая не способна определить приоритеты оборонного планирования и создать действенные инструменты реализации оборонной политики", — выражает свое мнение Бутусов.

И добавляет, что Украине так же необходим американский офис, который исследовал бы все решения в сфере обороны и помогал принятию профессиональных решений.

Ранее "Комментарии" писали, что стало причиной кадровых чисток Зеленского – почему увольнения начались именно сейчас. С одной стороны – давление СМИ, с другой – некоторые замечания от наших международных партнеров относительно тех или иных представителей власти привели к радикальным кадровым решениям.

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