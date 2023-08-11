logo

BTC/USD

29334.09

ETH/USD

1842.69

LTC/USD

82.98

USD/UAH

37.40

EUR/UAH

41.45

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика президент Почему Зеленский объявил об увольнении всех областных военкомов – только ли в скандалах дело
commentss НОВОСТИ Все новости

Почему Зеленский объявил об увольнении всех областных военкомов – только ли в скандалах дело

Самый главный вопрос – корень неэффективной работы ТЦК связан с устаревшей нормативно-правовой базой, которая делает возможным коррупционные проявления

сегодня, 18:07
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

После проведения специального заседания СНБО президент Украины Владимир Зеленский заявил о принятии решения уволить всех областных военкомовЭтому предшествовала серия коррупционных скандалов с участием военкомов разных мастей. Почему президент именно сейчас пошел на такой шаг? Поможет ли это очистить от коррупции территориальные центры комплектования (ТЦК)? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Почему Зеленский объявил об увольнении всех областных военкомов – только ли в скандалах дело

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Зеленский выступил, как руководитель государства военного времени, имеющего инициативу в наведении порядка в системе военного учета и комплектации

Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак рассуждает так:


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Этого нужно было ожидать, поскольку у украинского общества за последний период возникло очень много объективных вопросов касательно работы ТЦК. Эмоциональное недовольство несправедливыми действиями работников бывших военкоматов, коррупционные дела, скандалы с нарушением прав человека, служебные злоупотребления создали из ТЦК и военно-медицинских комиссий "вселенское зло". И такое восприятие во многих случаях оправдано, поскольку многие лично сталкивались с проявлениями коррупции в системе ТЦК".

Поэтому, отмечает эксперт, Зеленский выступил не только в амплуа защитника интересов простых украинцев, но и – руководителя государства военного времени, имеющего инициативу в наведении порядка в системе военного учета и комплектации. Ведь от ее эффективности зависит национальная безопасность и оборона.

"С другой стороны, реформа ТЦК должна включать еще и цифровизацию учета, введение элементов и стандартов контрактной армии и так далее, – считает Олег Постернак. – И самый главный вопрос – корень неэффективной работы ТЦК связан с устаревшей нормативно-правовой базой, которая делает возможным коррупционные проявления. Менять нужно не только верхушку ТЦК, но и подзаконные акты, создающие возможности для злоупотребления".

Власть объявляет целую группу коллективным злом, виновником всех своих политических провалов

Политолог Владимир Цыбулько уверен, что военкомы на самом деле – не главный источник коррупции в государстве.

"Чиновники уровня замминистра обороны в этой вертикали находятся значительно выше, – поясняет он. – Поэтому эта кампания Зеленского в стиле раннего Сталина попахивает популизмом. Власть объявляет целую группу коллективным злом, виновником всех своих политических провалов".

От Зеленского, отмечает политолог, сначала ждали назначения нормальных чиновников.

"А он назначал заведомо проходимцев, что снова и снова становится известным после очередного скандала. Потом от Зеленского ждали освобождения этих проходимцев, и наказания преступивших закон. Но наказания нет – только много медийной трескотни, которая является лишь имитацией управленческих решений", – подчеркивает Владимир Цыбулько.

Такая кампанейшщина, уверен эксперт, свидетельствует о том, что даже у Зеленского понимают тупик такой управленческой модели.

"Но ведь и предложить ничего другого не могут, – отмечает политолог. – Сплошное таскание кота за хвост в попытке оттянуть время, когда народ выйдет на улицы, несмотря на военное положение".

Читайте также на портале "Комментарии" — о чем говорит война беспилотников – к чему готовятся Украина и Россия.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://comments.ua/
Теги:
comments

Обсуждения

Ігор

сегодня, 17:25

Справжній лідер займався б зміною держави на макрорівні, а ні окремими маленькими сегментами, про які "чесний" Залужний навіть не здогадувався. Це ще один дзвіночок, що вирок Україні, Зе собою вже виніс. Зараз просто іде процес.


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!