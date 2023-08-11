Почему Зеленский объявил об увольнении всех областных военкомов – только ли в скандалах дело

После проведения специального заседания СНБО президент Украины Владимир Зеленский заявил о принятии решения уволить всех областных военкомов. Этому предшествовала серия коррупционных скандалов с участием военкомов разных мастей. Почему президент именно сейчас пошел на такой шаг? Поможет ли это очистить от коррупции территориальные центры комплектования (ТЦК)? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Зеленский выступил, как руководитель государства военного времени, имеющего инициативу в наведении порядка в системе военного учета и комплектации

Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак рассуждает так:

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"Этого нужно было ожидать, поскольку у украинского общества за последний период возникло очень много объективных вопросов касательно работы ТЦК. Эмоциональное недовольство несправедливыми действиями работников бывших военкоматов, коррупционные дела, скандалы с нарушением прав человека, служебные злоупотребления создали из ТЦК и военно-медицинских комиссий "вселенское зло". И такое восприятие во многих случаях оправдано, поскольку многие лично сталкивались с проявлениями коррупции в системе ТЦК".

Поэтому, отмечает эксперт, Зеленский выступил не только в амплуа защитника интересов простых украинцев, но и – руководителя государства военного времени, имеющего инициативу в наведении порядка в системе военного учета и комплектации. Ведь от ее эффективности зависит национальная безопасность и оборона.

"С другой стороны, реформа ТЦК должна включать еще и цифровизацию учета, введение элементов и стандартов контрактной армии и так далее, – считает Олег Постернак. – И самый главный вопрос – корень неэффективной работы ТЦК связан с устаревшей нормативно-правовой базой, которая делает возможным коррупционные проявления. Менять нужно не только верхушку ТЦК, но и подзаконные акты, создающие возможности для злоупотребления".

Власть объявляет целую группу коллективным злом, виновником всех своих политических провалов

Политолог Владимир Цыбулько уверен, что военкомы на самом деле – не главный источник коррупции в государстве.

"Чиновники уровня замминистра обороны в этой вертикали находятся значительно выше, – поясняет он. – Поэтому эта кампания Зеленского в стиле раннего Сталина попахивает популизмом. Власть объявляет целую группу коллективным злом, виновником всех своих политических провалов".

От Зеленского, отмечает политолог, сначала ждали назначения нормальных чиновников.

"А он назначал заведомо проходимцев, что снова и снова становится известным после очередного скандала. Потом от Зеленского ждали освобождения этих проходимцев, и наказания преступивших закон. Но наказания нет – только много медийной трескотни, которая является лишь имитацией управленческих решений", – подчеркивает Владимир Цыбулько.

Такая кампанейшщина, уверен эксперт, свидетельствует о том, что даже у Зеленского понимают тупик такой управленческой модели.

"Но ведь и предложить ничего другого не могут, – отмечает политолог. – Сплошное таскание кота за хвост в попытке оттянуть время, когда народ выйдет на улицы, несмотря на военное положение".

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