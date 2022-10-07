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Почему нормально, что Владимир Зеленский не получил Нобелевскую премию мира

Ожидания не оправдались, президент Украины не получил Нобелевскую премию мира.

сегодня, 23:05
Автор:

Slava Kot
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Многие прогнозисты ожидали, что президент Украины Владимир Зеленский получит Нобелевскую премию мира 7 октября в День рождения Владимира Путина. Этого не произошло и почему это нормально размышляет Марк Гилберт в колонке на Bloomberg с посланием на цитаты Весы Рафаэль

Почему нормально, что Владимир Зеленский не получил Нобелевскую премию мира

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Нобелевскую премию мира 2022 разделили сразу на три части. Она досталась украинским правозащитникам из "Центра гражданских свобод", белорусскому оппозиционеру Олесю Беляцкому и российской правозащитной организации Мемориал.

Конечно, на премию мира претендовал и украинский президент Владимир Зеленский, являющийся одной из ключевых фигур в войне Украины против Российской Федерации. Но, по словам Терезы Рафаэль, обычные активисты-правозащитники во время постоянной работы могут обеспечить восстановление доверия в нациях и способствовать их исцелению из-за демократических ценностей.

Марк Гилберт напоминает, что белорусский активист Олесь Беляцкий уже около 30 лет пытается бороться за демократию и свободу в Беларуси руководимой Лукашенко. Российская организация задокументировала преступления в СССР, а украинский правозащитный центр собирает все возможные доказательства преступлений против человечества, которые совершают русские солдаты на территории Украины. Именно по данным собранным во время войны со временем будут искать и судить российских оккупантов, утверждает колумнист Марк Гилберт.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о коротком списке номинантов на Нобелевскую премию мира 2022 года, где не было имени президента Украины Владимира Зеленского.

Также "Комментарии" сообщали о новых причинах войны в Украине, озвученных Владимиром Путиным.



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Источник: https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2022-10-07/ukraine-s-zelenskiy-didn-t-win-the-nobel-peace-prize-but-putin-s-enemies-did?srnd=premium-europe&leadSource=uverify%20wall
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