kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 15.09.2020

BTC/USD

10660.38

ETH/USD

369.49

LTC/USD

49.11

НБУ 15.09.2020

USD/UAH

28.17

EUR/UAH

33.45

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика президент Площадь Украины “собралась” за границу: Зеленский обратится к канцлеру Австрии с неожиданной просьбой
commentss НОВОСТИ Все новости

Площадь Украины “собралась” за границу: Зеленский обратится к канцлеру Австрии с неожиданной просьбой

Петицию передадут канцлеру, но, вероятно, Зеленский с данной просьбой опередит всех подписавшихся

сегодня, 11:08
Автор:

Елена Волкова

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский пребывает с рабочим визитом в столице Австрии Вене. Во время встречи с канцлером Австрии украинский лидер обратится с необычной просьбой назвать одну из площадей австрийской столицы площадью Украины. Об этом информирует местное СМИ OE24.

Площадь Украины “собралась” за границу: Зеленский обратится к канцлеру Австрии с неожиданной просьбой

Сообщается, что просьба коснется площади перед храмом УГКЦ святой Варвары, который уже 245 лет принадлежит украинским греко-католикам и является одним из центров украинской жизни в Вене. До сих пор площадь не имела никакого названия. Однако в конце августа 2020 года церковь святой Варвары объявила сбор подписей о наименовании площади перед храмом площадью Украины, вскоре петицию передадут канцлеру. Но, вероятно, Зеленский с данной просьбой опередит всех подписавшихся.
Напомним, президенты двух стран примут участие в работе экономического форума. Завтрашний день Зеленский тоже проведет в Вене.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!