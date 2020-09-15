Площадь Украины “собралась” за границу: Зеленский обратится к канцлеру Австрии с неожиданной просьбой

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский пребывает с рабочим визитом в столице Австрии Вене. Во время встречи с канцлером Австрии украинский лидер обратится с необычной просьбой назвать одну из площадей австрийской столицы площадью Украины. Об этом информирует местное СМИ OE24.

Сообщается, что просьба коснется площади перед храмом УГКЦ святой Варвары, который уже 245 лет принадлежит украинским греко-католикам и является одним из центров украинской жизни в Вене. До сих пор площадь не имела никакого названия. Однако в конце августа 2020 года церковь святой Варвары объявила сбор подписей о наименовании площади перед храмом площадью Украины, вскоре петицию передадут канцлеру. Но, вероятно, Зеленский с данной просьбой опередит всех подписавшихся.

Напомним, президенты двух стран примут участие в работе экономического форума. Завтрашний день Зеленский тоже проведет в Вене.

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