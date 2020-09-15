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Зеленский улетел за границу

Столица Австрии станет первым зарубежным городом, куда отправился украинский гарант после введения карантина

сегодня, 09:09
Автор:

Елена Волкова

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня отправился в Вену. Столица Австрии станет первым зарубежным городом, куда отправился украинский гарант после введения карантина. Накануне своей поездки Зеленский дал интервью австрийскому изданию Wiener Zeitung, в котором рассказал об отношениях двух государств.

Зеленский улетел за границу

По словам главы украинского государства, для него наиболее важно то, что Австрия поддерживает территориальную целостность Украины, на востоке которой идет война.

"Я уже встречался с канцлером Себастьяном Курцем, у нас хорошие отношения", - добавил Зеленский.

В рамках визита запланированы переговоры Зеленского с федеральным президентом Австрии Александром ван дер Белленом, федеральным канцлером Себастьяном Курцем и президентом Национального совета (парламента) Австрии Вольфгангом Соботкой.

Также президенты двух стран примут участие в работе экономического форума. Завтрашний день Зеленский тоже проведет в Вене.

Напомним, корреспондент издания "Комментарии" задал вопрос, что такое национальная элита, президенту Украины Владимиру Зеленскому, который с официальным визитом посетил Одессу.


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