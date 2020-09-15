Зеленский улетел за границу

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня отправился в Вену. Столица Австрии станет первым зарубежным городом, куда отправился украинский гарант после введения карантина. Накануне своей поездки Зеленский дал интервью австрийскому изданию Wiener Zeitung, в котором рассказал об отношениях двух государств.

По словам главы украинского государства, для него наиболее важно то, что Австрия поддерживает территориальную целостность Украины, на востоке которой идет война.

"Я уже встречался с канцлером Себастьяном Курцем, у нас хорошие отношения", - добавил Зеленский.

В рамках визита запланированы переговоры Зеленского с федеральным президентом Австрии Александром ван дер Белленом, федеральным канцлером Себастьяном Курцем и президентом Национального совета (парламента) Австрии Вольфгангом Соботкой.

Также президенты двух стран примут участие в работе экономического форума. Завтрашний день Зеленский тоже проведет в Вене.

Напомним, корреспондент издания "Комментарии" задал вопрос, что такое национальная элита, президенту Украины Владимиру Зеленскому, который с официальным визитом посетил Одессу.

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