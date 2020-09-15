Зеленский улетел за границу

Язык
BTC/USD
10757.55
ETH/USD
376.71
LTC/USD
49.75
USD/UAH
28.17
EUR/UAH
33.45
RUB/UAH
0.39
Елена Волкова
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня отправился в Вену. Столица Австрии станет первым зарубежным городом, куда отправился украинский гарант после введения карантина. Накануне своей поездки Зеленский дал интервью австрийскому изданию Wiener Zeitung, в котором рассказал об отношениях двух государств.
По словам главы украинского государства, для него наиболее важно то, что Австрия поддерживает территориальную целостность Украины, на востоке которой идет война.
"Я уже встречался с канцлером Себастьяном Курцем, у нас хорошие отношения", - добавил Зеленский.
В рамках визита запланированы переговоры Зеленского с федеральным президентом Австрии Александром ван дер Белленом, федеральным канцлером Себастьяном Курцем и президентом Национального совета (парламента) Австрии Вольфгангом Соботкой.
Также президенты двух стран примут участие в работе экономического форума. Завтрашний день Зеленский тоже проведет в Вене.
Напомним, корреспондент издания "Комментарии" задал вопрос, что такое национальная элита, президенту Украины Владимиру Зеленскому, который с официальным визитом посетил Одессу.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости