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План РФ по Донецкой области провален: Зеленский озвучил подробности

Зеленский также обратился к жителям Крыма с просьбой

сегодня, 08:30
Автор:

Кравцев Сергей
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Российским войскам была поставлена чёткая задача – до конца лета захватить всю Донецкую область и выйти на административные границы региона, но это задача уже точно не будет выполнена, потому как на календаре последний день лета. Как передает портал "Комментарии", об этом в своём видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

План РФ по Донецкой области провален: Зеленский озвучил подробности

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Президент с благодарностью обратился к бойцам 56-й и 110-й бригад, которые не дают пройти врагу на Авдеевском направлении. Также глава государства отметил воинов 53-й и 93-й бригад которые не дают прорваться врагу на Бахмутском направлении. 

Зеленский отметил, что последний день лета и украинский флаг на Донбассе чётко показывает, что украинские герои выстояли, несмотря ни на какие сложности. Враг ведёт круглосуточный огонь, пытается перебрасывать на самые горячие участки фронта разных наёмников, зеков, но украинские защитники не отступают, а дают отпор.                                   

Также Владимир Зеленский обратился к жителям временно оккупированного Крыма с просьбой стараться искать укрытия и держаться подальше от российских военных баз, где находятся склады, а также сосредоточен российский военный контингент. 

Отдельно президент обратился к украинским спецслужбам, которые работают на полуострове, чтобы те побыстрее сообщали важную информацию, для того, чтобы деоккупация Крыма произошла как можно быстрее.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=hruhZ7n2JIw
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