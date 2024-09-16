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План победы Украины готов на 90%: Зеленский назвал его дедлайн

По словам Зеленского, план победы Украины представят союзникам на следующей неделе.

сегодня, 21:25
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Автор:
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Лиля Воробьева

  16 сентября президент Владимир Зеленский обратился к украинцам с традиционным сообщением, где рассказал о ключевых событиях дня, в частности, поделился новыми деталями относительно украинского мирного плана.

План победы Украины готов на 90%: Зеленский назвал его дедлайн

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Зеленский сообщил, что в течение дня прошли совещания, посвященные подготовке украинского "Плана победы". В этих обсуждениях принимали участие ключевые лица, ответственные за разные направления плана – военный, политический, дипломатический и экономический аспекты.

"Все необходимые шаги уже четко определены. Это именно те действия, которые обеспечат Украине сильнейшие позиции для достижения справедливого мира. У каждого шага есть свои конкретные пункты, которые будут работать на усиление нашей позиции. Там нет никаких невозможных требований", — отметил Зеленский.

Также президент подчеркнул, что План победы готов на 90% и его планируют представить партнерам уже на следующей неделе.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский лично повезет в Нью-Йорк "план победы" Украины. В сентябре президент Украины Владимир Зеленский воспользуется возможностью осенней сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, чтобы обсудить с лидерами стран-партнеров так называемый план победы Украины, а также необходимую помощь для его реализации. Об этом сообщает украинская служба "Голоса Америки".

Одной из ключевых тем на встречах станет снятие ограничений использования западного оружия для ударов по территории России. Украина уже долгое время пытается убедить своих союзников в том, что такие удары являются правом страны на самооборону и могут стать решающим фактором, который заставит Россию прекратить войну.



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