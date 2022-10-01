Переняла ли Украина уже инициативу в войне: ответ Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина переняла инициативу в войне и достигает ощутимых результатов, в частности подтвердил освобождение Ямполя и успехи ВСУ в Лимане. Как передает издание "Комментарии", об этом глава государства заявил во время традиционного вечернее обращения к украинцам.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Президент подчеркнул, что Украина уверена в своей победе, переняла инициативу в войне и достигает ощутимых результатов на поле битвы.

"Мы имеем существенные результаты на востоке нашей страны. Об этом уже достаточно публичной информации. Все слышали, что происходит в Лимане Донецкой области. Это шаги, которые означают для нас много. И я благодарю всех наших бойцов за реализацию этого элемента нашего оборонного замысла! Это очень важно", — заявил Зеленский.

Президент отметил бойцов 10-й отдельной горно-штурмовой бригады и 54-й отдельной механизированной бригады "за неизменную храбрость и героизм на Северском и Бахмутском направлениях", а также военнослужащих 214-го отдельного стрелкового батальона, Сил специальных операций и 103-й отдельной бригады теробороны за освобождение Ямполя.

Он также поблагодарил подразделения ГУР и СБУ.

Стоит отметить, что Институт изучения войны ранее сообщил, что ВСУ вечером 29 сентября, вероятно, завершили окружение российской группировки в районе Лимана в Донецкой области. По некоторым данным, украинские военные смогут взять город, если россияне не получат подкрепление.

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