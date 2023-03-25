Переговоры Украины и Китая: Зеленский снял интригу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он так и не получил от Китая официального предложения по переговорам с Си Цзиньпином – будь то очный формат или переговоры по телефону. Но официальный Киев заинтересован в таком диалоге, как можно скорее, поэтому от Украины Китай получил по дипломатическим каналам, что украинский народ хочет этого диалога. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление президента Украины в интервью японскому изданию "The Yomiuri Shimbun".

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

В материале говорится, что в отношении Китая, который предложил свой "мирный план" для урегулирования конфликта, Зеленский сказал, что не получал никаких предложений, и добавил, что сам обратился в Пекин с просьбой о сотрудничестве по мирному плану из 10 пунктов. Этот мирный план еще ранее предложила Украина. Кроме этого президент Украины выступил за проведения встречи глав Китая и Украины на высшем уровне.

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Украинский лидер выразил скептицизм по предложению Китая из 12 пунктов, призывающих к прекращению огня и мирных переговоров между Россией и Украиной, отметив, что главным пунктом плана должно быть "уважение суверенитета и территориальной целостности".

"Я не получал предложения от Китая быть посредником. Мне не поступало предложение встретиться. Но я по дипломатическим каналам дал прямые сообщения, что хочу поговорить с лидером Китая Си Цзиньпином", — прокомментировал Владимир Зеленский.

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