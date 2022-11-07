Переговоры с Россией: президент Зеленский озвучил пять условий

Украинский президент Владимир Зеленский назвал пять условий для начала переговоров по РФ. Об этом глава государства рассказал во время своего вечернего видеообращения , 7 ноября.

"Главное для нас – информировать мир о продолжающейся российской агрессии, о том дестабилизационном влиянии, которое Россия дает на весь мир. Когда мир сосредоточен на противодействии войне, энергетическом и продовольственном кризисам, разрушению привычных международных отношений", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский заявил, что все, кто серьезно рассматривает климатическую повестку дня, также очень серьезно должны рассматривать необходимость срочно остановить агрессию России, восстановление территориальной целостности украинского государства и принудить РФ к настоящим переговорам о мире.

Кроме этого, президент Украины назвал пять условий, при которых возможны переговоры. В частности, восстановление территориальной целостности Украины, уважение Устава ООН, возмещение всех убытков, нанесенных войной, наказание всех военных преступников, гарантии, что вторжение не повторится.

"Это абсолютно понятные условия", – сказал президент Зеленский.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Зеленский ответил, будет ли дальше продолжение национализации предприятий в Украине . На фоне принятого решения о национализации пяти предприятий в Украине возможно и дальнейшее прохождение национализации. Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский. Глава государства рассказал, что некоторые предприятия из этого списка почти не работали, но теперь все они будут работать на оборону украинского государства. На них у государства уже есть планы, в частности, ремонт, производство техники, обеспечение сил обороны, работа на восстановление инфраструктуры. Кроме того, Владимир Зеленский заявил, что не исключает дальнейших решений в будущем.