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Переговоры с РФ: какой план имеет Зеленский и к чему готовит Украину

Безумные аппетиты Путина играют против Москвы.

сегодня, 17:50
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Лиля Воробьева

Кремль хотел бы вернуться в Стамбульские договоренности весной 2022 года как основы для возможных переговоров с Украиной. Об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на источники в окружении президента Владимира Зеленского.

Переговоры с РФ: какой план имеет Зеленский и к чему готовит Украину

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Переговорный стол может содержать три ключевых пункта: вступление Украины в НАТО, территориальные вопросы и финансовые аспекты, в том числе арестованные активы РФ. Представитель из окружения президента Украины подчеркнул, что задача Украины состоит в том, чтобы зафиксировать свои позиции по каждому из этих пунктов как можно лучше.

Другой источник отметил, что Россия хочет вернуться к Стамбульским договоренностям 2022 года и имеет дополнительные претензии, включая урезание прав украинского языка в пользу русского, сокращение Вооруженных сил Украины и т.д. Россия может согласиться на прекращение огня, но с условием признания оккупированных территорий, что является неприемлемым предложением для Украины.

Собеседники в украинской власти и за рубежом отмечают, что Россия выбрала невыгодную для себя линию по "саммитам мира", подчеркнуто игнорируя эту инициативу. Завышенные требования Путина, озвученные перед саммитом в Швейцарии, также сыграли против Москвы, поскольку их явная невыполнимость хорошо понятна всем странам Глобального Юга, обычно нормально относящимся к РФ.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский готов говорить с Путиным по окончании войны . Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к мирным переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным. По словам Зеленского, если "мы хотим окончить войну", то Украина вместе с партнерами будет говорить с тем, кто "все решает в России".



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/stoli-budut-tri-punkti-chogo-zahoche-kreml-1721645372.html
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