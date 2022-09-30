Переговоров с Путиным больше не будет: Зеленский поставил точку в вопросе

Украина готова садиться за стол переговоров с Российской Федерацией, но только, когда во главе страны будет новый президент. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на его видеообращение к украинскому народу.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Лидер украинцев отметил, что Украина была и есть лидером в переговорных усилиях. Именно наша страна предлагала России договориться о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях.

"Очевидно, что с этим российским президентом это невозможно. Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но с другим президентом", — сказал Владимир Зеленский.

Ранее Владимир Путин подписал договор о так называемом " вступлении в состав РФ новых территорий " — Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Президент Владимир Зеленский ранее предупредил Кремль, что проведение псевдореферендумов на временно оккупированных территориях и "вхождение их в состав России" сведут на нет дипломатическое урегулирование ситуации.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Россия в ускоренном темпе запустила процесс аннексии новых территорий Украины. С чем связаны такие поспешные и явно топорные действия? Как события могут развиваться далее? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.





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