Переговоров с Путиным больше не будет: Зеленский поставил точку в вопросе

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Кравцев Сергей
Украина готова садиться за стол переговоров с Российской Федерацией, но только, когда во главе страны будет новый президент. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на его видеообращение к украинскому народу.
Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины
Лидер украинцев отметил, что Украина была и есть лидером в переговорных усилиях. Именно наша страна предлагала России договориться о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях.
Ранее Владимир Путин подписал договор о так называемом " вступлении в состав РФ новых территорий " — Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.
Президент Владимир Зеленский ранее предупредил Кремль, что проведение псевдореферендумов на временно оккупированных территориях и "вхождение их в состав России" сведут на нет дипломатическое урегулирование ситуации.
Читайте также на портале "Комментарии" — пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил, почему Россия теперь делает акцент на войне, а не на переговорах.
Также издание "Комментарии" сообщало – Россия в ускоренном темпе запустила процесс аннексии новых территорий Украины. С чем связаны такие поспешные и явно топорные действия? Как события могут развиваться далее? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
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Ігор
сегодня, 16:39
Тепер чекаємо президента-республіканця у США. Поки ідемо своїм шляхом: "До останнього українця". Настає лотерея для нашої ППО - чи звичайна це ракета, чи "яскраве сонечко".