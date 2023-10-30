Партнеры теряют интерес к Украине: в команде президента рассказали, что чувствует Зеленский

Киеву становится все труднее удерживать внимание партнеров после 20 месяцев войны с Россией, которые понемногу теряют интерес, особенно на фоне новых вызовов. Об этом пишет Time в большой статье, посвященной президенту Зеленскому.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Зеленский рассказал журналистам, что ощущает падение глобального интереса к российско-украинской войне. И это отражается на объемах международной поддержки Украины.

"Самое страшное, что часть мира привыкла к войне в Украине. Усталость войной накатывается волной. Вы видите это в США, в Европе. И мы видим, что как только они начинают немного уставать, это становится для них похожим на шоу: "Я не могу смотреть этот повтор в десятый раз", – сказал Зеленский.

В материале говорится, что президенту Зеленскому все труднее убеждать партнеров в возможности победы Украины, а все из-за отсутствия существенного прогресса в украинском контрнаступлении. Кроме того, начало войны в Израиле еще и приняло на себя внимание мирового сообщества, что также стало серьезной проблемой для Украины.

Автор материала напоминает, что в первый день своего визита в Киев он спросил одного из чиновников из окружения Зеленского, как сейчас чувствует себя президент. Тот в ответ без колебаний ответил: "Злой".

Когда то президент Зеленский в комнате военных совещаний разряжал атмосферу своим естественным юмором, сегодня ничего из этого не осталось.

"Теперь он заходит, получает обновление, отдает приказы и выходит", — говорит один из давних членов его команды.

Другой член президентской команды рассказал, что больше всего Зеленский чувствует себя преданным своими западными союзниками. Они оставили его без средств, чтобы выиграть войну только со средствами, чтобы устоять перед наступлением россиян.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что команды на передовой начинают саботировать приказы о наступлении.