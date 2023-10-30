logo

BTC/USD

34320.61

ETH/USD

1799.06

LTC/USD

68.86

USD/UAH

37.60

EUR/UAH

40.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика президент Партнеры теряют интерес к Украине: в команде президента рассказали, что чувствует Зеленский
commentss НОВОСТИ Все новости

Партнеры теряют интерес к Украине: в команде президента рассказали, что чувствует Зеленский

Войну в Украине партнеры сегодня воспринимают как десятый повтор того же эпизода в сериале

сегодня, 19:55
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Киеву становится все труднее удерживать внимание партнеров после 20 месяцев войны с Россией, которые понемногу теряют интерес, особенно на фоне новых вызовов. Об этом пишет Time в большой статье, посвященной президенту Зеленскому.

Партнеры теряют интерес к Украине: в команде президента рассказали, что чувствует Зеленский

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Зеленский рассказал журналистам, что ощущает падение глобального интереса к российско-украинской войне. И это отражается на объемах международной поддержки Украины.


"Самое страшное, что часть мира привыкла к войне в Украине. Усталость войной накатывается волной. Вы видите это в США, в Европе. И мы видим, что как только они начинают немного уставать, это становится для них похожим на шоу: "Я не могу смотреть этот повтор в десятый раз", – сказал Зеленский.

В материале говорится, что президенту Зеленскому все труднее убеждать партнеров в возможности победы Украины, а все из-за отсутствия существенного прогресса в украинском контрнаступлении. Кроме того, начало войны в Израиле еще и приняло на себя внимание мирового сообщества, что также стало серьезной проблемой для Украины.

Автор материала напоминает, что в первый день своего визита в Киев он спросил одного из чиновников из окружения Зеленского, как сейчас чувствует себя президент. Тот в ответ без колебаний ответил: "Злой".

Когда то президент Зеленский в комнате военных совещаний разряжал атмосферу своим естественным юмором, сегодня ничего из этого не осталось.

"Теперь он заходит, получает обновление, отдает приказы и выходит", — говорит один из давних членов его команды.

Другой член президентской команды рассказал, что больше всего Зеленский чувствует себя преданным своими западными союзниками. Они оставили его без средств, чтобы выиграть войну только со средствами, чтобы устоять перед наступлением россиян.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что команды на передовой начинают саботировать приказы о наступлении.


 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Ігор

сегодня, 20:33

Тоді десятки бадьорих відосиків та звернень, на добу, двійники записують? Треба віддати належне його Притону, вони це передбачали тому крали і виводили в офшори, максимально енергійно щоб встигнути.


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!