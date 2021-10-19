«Пакет на год мы ввели очень вовремя»: Зеленский рассказал о тарифах на газ для населения

Украинская власть сработала на опережение, добившись того, чтобы на старте отопительного сезона тарифы на газ для населения не были подняты. Если бы власти вовремя не вмешались, то нельзя исключать, что из-за тех событий, которые происходят на газовом рынке Европы цена на газ для населения могла быть на уровне 50 грн за 1 куб. м. Как информирует издание "Комментарии", об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу "ICTV" в рамках программы "Свобода слова".

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Президент отметил, осень – традиционное время года для того, чтобы поднять важный для общества вопрос – тарифов на газ. На этой теме спекулируют много политиков, пытаясь заработать себе дополнительные политические балы. Но здесь важно понимать, что власть сыграла на опережение, установив фиксированный годовой тарифный план от НАК "Нафтогаз Украины".

Владимир Зеленский подчеркнул, что причин для панических настроений нет. В украинских газохранилищах достаточно газа, чтобы пройти отопительный сезон без проблем. При этом, несмотря тот дефицит газа, который возник в Европе, в Украине этих проблем нет, и цена на "голубое топливо" остается прежней.

Глава государства считает, что, если бы украинская власть не вмешалась, то цена на газ для украинцев была 50 грн за 1 куб. м, а так имеет четкую зафиксированную цену около 8 грн за 1 куб. м. Зеленский отметил, что такой тариф без корректировок в сторону роста должен действовать минимум год.

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