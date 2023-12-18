Ожидания от итоговой пресс-конференции Зеленского: как улучшить коммуникацию власти с народом

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 19 декабря, проведет итоговую пресс-конференцию. Какие вопросы следовало бы ему задать? Каким должен быть формат, чтоб не походить на пропагандистское шоу, которое устроил российский диктатор Владимир Путин во время своей итоговой пресс-конференции, проведенной 14 декабря? Как улучшить коммуникацию украинской власти с народом? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Следовало бы сделать ставку на максимально демократический формат итоговой пресс-конференции президента

Эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ поделился таким комментарием:

"Думаю, что в условиях войны, когда украинская нация должна максимально сплотиться перед агрессией РФ, следовало бы сделать ставку на максимально демократический формат итоговой пресс-конференции президента. Отказываться от традиционного журналистского формата, посвятив больше времени ответам на вопросы со стороны моральных авторитетов нашей нации, деятелей науки, культуры, военных, волонтеров. Взять максимальный спектр лучших представителей тех или иных сфер. А талантливых людей у нас всегда хватало. Показать это как разговор политического лидера с представителями нации разных сфер. Не сводить всё к традиционному журналистскому формату, который всегда попахивает политической конкуренцией. Это нормально в мирное время. Но не в военное".

Вопросы, по мнению эксперта, условно следовало бы разбить на три пула.

Первый – оценки уходящего года, а то и почти двух лет полномасштабной войны.

Второй – настоящее, животрепещущие вопросы данного времени. Проблемы фронта, экономики, инфраструктуры и так далее.

Третий – взгляд в будущее. Визия Зеленского касательно того, как, при каких условиях война может закончиться, поясняет эксперт. Какие риски есть насчет получения помощи со стороны зарубежных партнеров. Насколько Украина способна переключиться на внутренние источники финансирования. Как мы будем запускать модель своеобразной мобилизационной экономики. Какие у нас перспективы в ракурсе начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. И что нам это вступление даст в будущем.

Необходим открытый диалог между властью и журналистами

Политический эксперт Сергей Таран уверен, что лучший формат общения власти с украинцами – это, если будет отменен единый телемарафон.

"Формат пропаганды в Украине уже не работает. Необходим переходить на тот, что был у нас до полномасштабного российского вторжения. Конечно, украинские политические силы должны избегать конфликтов между собой. Понимая, что у нас есть сейчас общий враг — путинская Россия. Но попытки перевести всё информационное общение в формат, где нет места критике, острым вопросам — в Украине точно не работает", – считает эксперт.

Он обращает внимание, что кризис единого телемарафона привел к тому, что у нас наиболее популярными средствами получения информации стали телеграмм-каналы. Которые зачастую анонимные, не имеющие ничего общего с стандартами журналистики.

"Конечно, в период войны у нас должна быть военная цензура. Но не цензура на те же острополитические вопросы, – поясняет Сергей Таран. – Необходим открытый диалог между властью и журналистами. Ведь вопросы всё равно остаются. И даже обостряются, когда власть не дает на них четких ответов. Вместо откровенного разговора мы в итоге получаем далекую от реальности иллюзию единого телемарафона, не отображающего того, что на самом деле интересует украинцев".

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