Ожидания от итоговой пресс-конференции Зеленского: как улучшить коммуникацию власти с народом

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Кравцев Сергей
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 19 декабря, проведет итоговую пресс-конференцию. Какие вопросы следовало бы ему задать? Каким должен быть формат, чтоб не походить на пропагандистское шоу, которое устроил российский диктатор Владимир Путин во время своей итоговой пресс-конференции, проведенной 14 декабря? Как улучшить коммуникацию украинской власти с народом? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины
Эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ поделился таким комментарием:
Вопросы, по мнению эксперта, условно следовало бы разбить на три пула.
Первый – оценки уходящего года, а то и почти двух лет полномасштабной войны.
Второй – настоящее, животрепещущие вопросы данного времени. Проблемы фронта, экономики, инфраструктуры и так далее.
Третий – взгляд в будущее. Визия Зеленского касательно того, как, при каких условиях война может закончиться, поясняет эксперт. Какие риски есть насчет получения помощи со стороны зарубежных партнеров. Насколько Украина способна переключиться на внутренние источники финансирования. Как мы будем запускать модель своеобразной мобилизационной экономики. Какие у нас перспективы в ракурсе начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. И что нам это вступление даст в будущем.
Политический эксперт Сергей Таран уверен, что лучший формат общения власти с украинцами – это, если будет отменен единый телемарафон.
Он обращает внимание, что кризис единого телемарафона привел к тому, что у нас наиболее популярными средствами получения информации стали телеграмм-каналы. Которые зачастую анонимные, не имеющие ничего общего с стандартами журналистики.
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