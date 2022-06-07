Откровения Зеленского о войне: где самая сложная ситуация – как спасти пленных и вывезти зерно

Президент Украины Владимир Зеленский сделал ряд громких заявлений о войне и мире 6 июня во время общения с журналистами 6 июня. В том числе – о сложной ситуации на Донбассе, об угрозе захвата россиянами Запорожья, о проблеме с вывозом зерна из портов Украины. Также глава государство сообщил, что переговорами по обмену пленными между Украиной и Россией, в том числе по военным, вышедшим с завода "Азовсталь" в Мариуполе, занимается Главное управление разведки (ГУР) Минобороны. Эксперты специально для издания "Комментарии" проанализировали сказанное главой государства.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

У Зеленского и ГУР есть планы по освобождению наших защитников

Эксперт аналитического центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич отмечает:

"У Зеленского явно больше доступ к массиву информации, чем у кого-то из нас. Поэтому нет смысла не доверять его заявлениям о, к примеру, об угрозе захвата Запорожья. Тем более, что об этом же заявляло публично Минобороны".

Комментируя высказывания президента об обмене пленными, в том числе с "Азовстали", эксперт напомнил, что приказ сдаться с целью сохранения жизней и последующего обмена героев Мариуполя был отдан из Киева.

"Соответственно, у Зеленского, ГУР есть какие-то планы – как можно завершить этот процесс. И правильно, что есть ответственная структура, которая будет этим заниматься. И на определенном моменте можно будет спрашивать об эффективности работы в данном направлении", – резюмирует Игорь Тышкевич.

Нельзя идти с русскими на переговоры по поводу организации канала по вывозу зерна

Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности Иван Ступак подчеркивает, что на Донбассе всё, действительно, сложно. И населенные пункты там будут какое-то время переходить из рук в руки.

"На южном направлении, похоже, сами русские не уверены, что смогут удержать то, что захватили. Это касается и Херсонской области, и Запорожской. Об этом говорит, к примеру, тотальное мародерство. Они вывозят всё, что только могут. И речь не только зерне. Вывозят металл, обносят магазины. К тому же, им явно не хватает сил. И они даже хотят подтянуть ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности, куда на данный момент входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан), чтобы те помогли им удержать оккупированные территории. Но понятно, что никто из ОДКБ на такое не пойдет. Так что у нас есть шанс выбить оккупантов – даже из Херсона", – считает Иван Ступак.

Что касается блокирования украинских портов в целом и морского экспорта нашего зерна, то россияне, по мнению эксперта, устраивают геополитический шантаж.

"Нельзя идти с ними на переговоры по поводу организации канала по вывозу зерна. Европейцы могут это воспринять как сигнал – о, смотрите, русские неплохие ребята, они адекватные, с ними можно разговаривать. И тогда бизнес будет идти отдельно, а война – отдельно. Что не верно. Тут все связано. Разблокирование наших портов, разминирование акватории – только через предоставление нам дальнобойных орудий, противокорабельных ракет, о чем говорил президент. Мы сами всё разблокируем. Отгоним русских с наших территориальных вод. И потом украинские корабли в сопровождении НАТОвских могут перевозить зерно", – поясняет Иван Ступак.

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