Остановка Запорожской АЭС: Зеленский рассказал, что спасло мир от радиационной катастрофы

По словам Владимира Зеленского, 25 августа впервые в истории Запорожская АЭС остановилась. После того как от обстрелов российских захватчиков была повреждена последняя исправная линия отдачи мощности станции в энергосистему Украины. Сработали коллектив и аварийная защита энергоблоков.

25 августа в мире могла произойти радиационная авария, если бы на ЗАЭС вовремя не сработали работники и автоматика управления реакторами. Ведь российские оккупанты в очередной раз обстреляли объект. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время своего традиционного вечернего видеообращения .

"Сразу сработали дизель-генераторы, чтобы дать энергию самой станции, поддержать ее после остановки. Мир должен понимать, какая это угроза: если бы дизель-генераторы не включились, если бы после блекаута не сработали автоматика и наш персонал станции, мы бы уже сейчас были вынуждены преодолевать последствия радиационной аварии", — сообщил Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский подчеркнул, что РФ поставила не только Украину, но и всех в Европе в шаге от радиационной катастрофы.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что впервые в истории – ЗАЭС полностью отключена от сети . Отключение российскими захватчиками воздушной линии связи с украинской энергосистемой повлекло за собой изменения в работе Запорожской АЭС – действия россиян привели к полному отключению ЗАЭС от энергосети. Из-за пожаров на золоотвалах Запорожской ТЭС дважды отключалась четвертая линия связи ЗАЭС с энергосистемой Украины. Три других линий связи ранее были повреждены рашистами. В результате два работающих энергоблока станции отключились от сети. В настоящее время ведутся пусковые операции по подключению одного из энергоблоков к сети.