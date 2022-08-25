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Остановка Запорожской АЭС: Зеленский рассказал, что спасло мир от радиационной катастрофы

Владимир Зеленский сообщил, что автоматика ЗАЭС и персонал спасли мир от катастрофы

25 августа 2022, 23:30
Автор:

Лиля Воробьева
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25 августа в мире могла произойти радиационная авария, если бы на ЗАЭС вовремя не сработали работники и автоматика управления реакторами. Ведь российские оккупанты в очередной раз обстреляли объект. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время своего традиционного вечернего видеообращения .

Остановка Запорожской АЭС: Зеленский рассказал, что спасло мир от радиационной катастрофы

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

По словам Владимира Зеленского, 25 августа впервые в истории Запорожская АЭС остановилась. После того как от обстрелов российских захватчиков была повреждена последняя исправная линия отдачи мощности станции в энергосистему Украины. Сработали коллектив и аварийная защита энергоблоков.

"Сразу сработали дизель-генераторы, чтобы дать энергию самой станции, поддержать ее после остановки. Мир должен понимать, какая это угроза: если бы дизель-генераторы не включились, если бы после блекаута не сработали автоматика и наш персонал станции, мы бы уже сейчас были вынуждены преодолевать последствия радиационной аварии", — сообщил Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский подчеркнул, что РФ поставила не только Украину, но и всех в Европе в шаге от радиационной катастрофы.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что впервые в истории – ЗАЭС полностью отключена от сети . Отключение российскими захватчиками воздушной линии связи с украинской энергосистемой повлекло за собой изменения в работе Запорожской АЭС – действия россиян привели к полному отключению ЗАЭС от энергосети. Из-за пожаров на золоотвалах Запорожской ТЭС дважды отключалась четвертая линия связи ЗАЭС с энергосистемой Украины. Три других линий связи ранее были повреждены рашистами. В результате два работающих энергоблока станции отключились от сети. В настоящее время ведутся пусковые операции по подключению одного из энергоблоков к сети.



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Источник: https://t.me/OP_UA/7372
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