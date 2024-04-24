Остался всего один шаг: Зеленский отреагировал на одобрение помощи Украине в Сенате США

Сенат США утвердил законопроект о финансировании военной помощи Украине на чуть более 60 млрд долларов. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил сенаторов за столь важное решение для обороноспособности нашей страны. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление главы государства появилось на официальной станице в Телеграмм.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Я благодарен Сенату Конгресса США за сегодняшнее одобрение жизненно необходимой помощи Украине. Спасибо лидеру большинства Чаку Шумеру и лидеру республиканцев Митчу Макконнеллу за их решительное лидерство в продвижении этого двухпартийного закона, а также всем американским сенаторам от обеих партий, которые проголосовали за него", – говорится в заявлении.

Владимир Зеленский отметил, что это голосование укрепляет роль Америки как маяка демократии и лидера свободного мира.

Лидер украинцев также выразил слова благодарности всем американцам, которые продолжают поддерживать Украину и осознают, что историческое значение этого законопроекта выходит за пределы политики.

"Я так же ценю поддержку Президента Байдена и с нетерпением ожидаю скорейшего подписания законопроекта и предоставления следующего пакета военной помощи, что будет соответствовать решимости, которую я всегда чувствую в наших переговорах", – добавил глава государства.

Президент отметил, что дальнобойные возможности Украины, артиллерия и ПВО являются крайне важными инструментами для скорейшего восстановления справедливого мира.

Читайте также на портале "Комментарии" — Сенат США одобрил законопроект о предоставлении помощи Украине. В ходе голосования за законопроект, предусматривающий предоставление Украине помощи на 61 млрд долларов, в финале 79 сенаторов отдали свои голоса "за". Против высказались 18 сенаторов.



