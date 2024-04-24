logo

BTC/USD

66872.15

ETH/USD

3265.33

LTC/USD

86.72

USD/UAH

39.90

EUR/UAH

42.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика президент Остался всего один шаг: Зеленский отреагировал на одобрение помощи Украине в Сенате США
commentss НОВОСТИ Все новости

Остался всего один шаг: Зеленский отреагировал на одобрение помощи Украине в Сенате США

Глава государства подчеркнул, что это голосование укрепляет роль Америки как маяка демократии и лидера свободного мира

сегодня, 08:27
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Сенат США утвердил законопроект о финансировании военной помощи Украине на чуть более 60 млрд долларов. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил сенаторов за столь важное решение для обороноспособности нашей страны. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление главы государства появилось на официальной станице в Телеграмм.

Остался всего один шаг: Зеленский отреагировал на одобрение помощи Украине в Сенате США

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Я благодарен Сенату Конгресса США за сегодняшнее одобрение жизненно необходимой помощи Украине. Спасибо лидеру большинства Чаку Шумеру и лидеру республиканцев Митчу Макконнеллу за их решительное лидерство в продвижении этого двухпартийного закона, а также всем американским сенаторам от обеих партий, которые проголосовали за него", – говорится в заявлении.

Владимир Зеленский отметил, что это голосование укрепляет роль Америки как маяка демократии и лидера свободного мира.

Лидер украинцев также выразил слова благодарности всем американцам, которые продолжают поддерживать Украину и осознают, что историческое значение этого законопроекта выходит за пределы политики. 

"Я так же ценю поддержку Президента Байдена и с нетерпением ожидаю скорейшего подписания законопроекта и предоставления следующего пакета военной помощи, что будет соответствовать решимости, которую я всегда чувствую в наших переговорах", – добавил глава государства.

Президент отметил, что дальнобойные возможности Украины, артиллерия и ПВО являются крайне важными инструментами для скорейшего восстановления справедливого мира.

Читайте также на портале "Комментарии" — Сенат США одобрил законопроект о предоставлении помощи Украине. В ходе голосования за законопроект, предусматривающий предоставление Украине помощи на 61 млрд долларов, в финале 79 сенаторов отдали свои голоса "за". Против высказались 18 сенаторов.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости