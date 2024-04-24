Остался всего один шаг: Зеленский отреагировал на одобрение помощи Украине в Сенате США

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Кравцев Сергей
Сенат США утвердил законопроект о финансировании военной помощи Украине на чуть более 60 млрд долларов. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил сенаторов за столь важное решение для обороноспособности нашей страны. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление главы государства появилось на официальной станице в Телеграмм.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Владимир Зеленский отметил, что это голосование укрепляет роль Америки как маяка демократии и лидера свободного мира.
Лидер украинцев также выразил слова благодарности всем американцам, которые продолжают поддерживать Украину и осознают, что историческое значение этого законопроекта выходит за пределы политики.
Президент отметил, что дальнобойные возможности Украины, артиллерия и ПВО являются крайне важными инструментами для скорейшего восстановления справедливого мира.
Читайте также на портале "Комментарии" — Сенат США одобрил законопроект о предоставлении помощи Украине. В ходе голосования за законопроект, предусматривающий предоставление Украине помощи на 61 млрд долларов, в финале 79 сенаторов отдали свои голоса "за". Против высказались 18 сенаторов.
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