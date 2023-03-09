Организаторы кинопремии "Оскар" второй раз отказали Зеленскому

Владимир Зеленский после начала полномасштабного вторжения выступает с речью остановить российскую агрессию на всех публичных площадках, однако уже второй раз президенту Украины отказали с телеэфиром на кинопремии "Оскар". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Variety.

Киноакадемия не позволила Зеленскому выступить на церемонии награждения. Фото из открытых источников

Украинского президента приглашают на крупнейшие мероприятия в мире, кинофестивали, политические саммиты, встречи лидеров в течение года войны. На этих площадках Владимир Зеленский пытается донести сообщение до всего мира в необходимости поддержки Украины и противостоять России.

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Одной из таких площадок мог стать эфир награждения кинопремии "Оскар", однако организатор второй раз отказался президенту Украины. Как выяснило издание V ariety, агент Майк Симпсон обратился в Академию кино США с просьбой предоставить разрешение выступить Зеленскому на церемонии награждения. Однако организация отклонила запрос, вторично отказалась от комментариев о своем решении.

В прошлом году голливудский актер Шон Пенн призвал предоставить возможность выступить президенту Украины. Актер пообещал, что расплавит свою статуэтку "Оскар", если киноакадемия не даст слово Зеленскому. Во время визита в Украину Шон Пенн решил не плавить статуэтку, а просто отдать ее Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стала известная реакция Владимира Зеленского на польскую адаптацию сериала "Слуга народа". Напомним, что в украинской версии главную роль сыграл Зеленский.

Также "Комментарии" писали, что представитель Виктора Орбана отреагировал на предложение Владимира Зеленского приехать в Украину.