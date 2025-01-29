Он выбирает Москву, вместо Америки: Зеленский эмоционально ответил на ультиматум Фицо

Как передает портал "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский обвинил премьер-министра Словакии Роберта Фицо в том, что, выбирая Москву вместо западных партнеров, он платит за российский газ независимостью и суверенитетом своей страны. Свою позицию Зеленский представил у себя в Телеграмм.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"К сведению нынешнего Премьер-министра Словакии. Несколько дней назад президент Трамп принял сильное решение, которое позволит значительно увеличить экспорт американского LNG, в частности в Европу. Это то, что нужно для безопасности и стабильности – больше энергоресурсов от партнеров для Европы", – написал президент.

Он указал, что за американский LNG надо платить деньгами, а вот за российский газ надо платить не только деньгами, но еще и независимостью, и суверенитетом. Многие в Европе через это уже прошли и выбрали сохранение своей независимости и суверенитета.

Зеленский отметил, что многие европейские страны уже отказались от российского газа в пользу сохранения суверенитета. Однако, по словам президента Украины, Роберт Фицо выбрал другой путь, ориентируясь на Москву, а не на США и других партнеров, которые предлагают газ на коммерческих условиях.

"Но не господин Фицо. Он выбирает Москву вместо Америки и других партнеров, которые могут обеспечить его страну газом на коммерческих условиях. Это его ошибка. Всем в Европе нужно быть дальновидными и развивать отношения, которые укрепляют наши народы", – высказался украинский лидер.

Отметим, 28 января словацкий премьер-министр Роберт Фицо на заседании комитета по вопросам экономики словацкого парламента продолжил заочную дискуссию о транзите российского газа через Украину, назвав "врагом" Словакии президента Владимира Зеленского.

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