Он выбирает Москву, вместо Америки: Зеленский эмоционально ответил на ультиматум Фицо

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский обвинил премьер-министра Словакии Роберта Фицо в том, что, выбирая Москву вместо западных партнеров, он платит за российский газ независимостью и суверенитетом своей страны. Свою позицию Зеленский представил у себя в Телеграмм.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Он указал, что за американский LNG надо платить деньгами, а вот за российский газ надо платить не только деньгами, но еще и независимостью, и суверенитетом. Многие в Европе через это уже прошли и выбрали сохранение своей независимости и суверенитета.
Зеленский отметил, что многие европейские страны уже отказались от российского газа в пользу сохранения суверенитета. Однако, по словам президента Украины, Роберт Фицо выбрал другой путь, ориентируясь на Москву, а не на США и других партнеров, которые предлагают газ на коммерческих условиях.
Отметим, 28 января словацкий премьер-министр Роберт Фицо на заседании комитета по вопросам экономики словацкого парламента продолжил заочную дискуссию о транзите российского газа через Украину, назвав "врагом" Словакии президента Владимира Зеленского.
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