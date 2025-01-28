Премьер-министр Роберт Фицо назвал президента Владимира Зеленского "врагом" Словакии.

Фицо раскритиковал Зеленского. Фото из открытых источников

Премьер Словакии прокомментировал заявление Зеленского о возможном транзите газа из Азербайджана в европейские государства.

"Украинскому президенту больше ничего не остается, как говорить о каком-то газе из Азербайджана. Сам он надувает пузыри, потому что думает, что этот пузырь освободит его от принятия трудных решений. Наш враг – Зеленский. Зеленский вызвал проблемы, которые мы имеем. Я не люблю его, потому что он наносит вред Словакии", – заявил Роберт Фицо.

Словацкий премьер повторил, что Братислава считает наиболее реалистичным вариант возобновления транзита российского газа, если он будет покупать газ на российско-украинской границе.

Как известно, Роберта Фицо подверг резкой критике Украину после того, как Киев с начала 2025 года прекратила транзит газа из России. В частности, премьера Словакии разозлила поддержка Владимиром Зеленским массовых антиправительственных протестов в стране.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в феврале армия РФ будет пытаться выйти на административную границу Днепропетровской области, сообщил командир взвода 24-го Отдельного штурмового батальона "Айдар" Станислав "Осман" Бунятов. По словам военнослужащего, выход на границу Днепропетровщины — медийная цель россиян, поскольку они стремятся оказывать морально-психологическое давление на украинское общество.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российская экономика стоит перед угрозой масштабного скачка корпоративных банкротств. К концу финансовой пропасти российский бизнес толкает резкое повышение ставок по кредитам вслед за ключевой ставкой ЦБ РФ, которая к концу прошлого года достигла 21%. В настоящее время каждое пятое предприятие обрабатывающей промышленности РФ вынуждено отдавать на обслуживание долга две трети доналоговой прибыли (EBIT), а это рискованный уровень.



