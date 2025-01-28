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Марьян Ощановский
Премьер-министр Роберт Фицо назвал президента Владимира Зеленского "врагом" Словакии.
Фицо раскритиковал Зеленского. Фото из открытых источников
Премьер Словакии прокомментировал заявление Зеленского о возможном транзите газа из Азербайджана в европейские государства.
Словацкий премьер повторил, что Братислава считает наиболее реалистичным вариант возобновления транзита российского газа, если он будет покупать газ на российско-украинской границе.
Как известно, Роберта Фицо подверг резкой критике Украину после того, как Киев с начала 2025 года прекратила транзит газа из России. В частности, премьера Словакии разозлила поддержка Владимиром Зеленским массовых антиправительственных протестов в стране.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в феврале армия РФ будет пытаться выйти на административную границу Днепропетровской области, сообщил командир взвода 24-го Отдельного штурмового батальона "Айдар" Станислав "Осман" Бунятов. По словам военнослужащего, выход на границу Днепропетровщины — медийная цель россиян, поскольку они стремятся оказывать морально-психологическое давление на украинское общество.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российская экономика стоит перед угрозой масштабного скачка корпоративных банкротств. К концу финансовой пропасти российский бизнес толкает резкое повышение ставок по кредитам вслед за ключевой ставкой ЦБ РФ, которая к концу прошлого года достигла 21%. В настоящее время каждое пятое предприятие обрабатывающей промышленности РФ вынуждено отдавать на обслуживание долга две трети доналоговой прибыли (EBIT), а это рискованный уровень.
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