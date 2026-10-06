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"Он окончательно провалится позорно": Зеленского ошеломили самым жестким сценарием выборов

Бывший министр инфраструктуры считает, что по завершении войны Зеленский может столкнуться с резким падением электоральной поддержки

6 октября 2026, 18:05
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Клименко Елена








Дискуссия о политическом будущем Владимира Зеленского набирает обороты еще до завершения войны. Свежее исследование КМИС показало, что 53% украинцев считают, что президенту следует ограничиться одним нынешним сроком, в то время как 42% допускают его участие в следующих выборах. В декабре 2025 года соотношение было другим – 46% против 45%. В то же время, 71% опрошенных выступают против проведения выборов сейчас.

"Он окончательно провалится позорно": Зеленского ошеломили самым жестким сценарием выборов

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: УНН

Бывший министр инфраструктуры Владимир Емельян считает , что после завершения войны политические перспективы Зеленского могут оказаться еще сложнее. По его мнению, общественная оценка власти уже меняется, о чем свидетельствуют результаты социологии.

"Сейчас 53% украинцев считают, что он должен ограничиться одним термином. Украинцы медленно, но умнеют", – отметил эксперт.

Отдельно Емельян обратил внимание на то, какие эмоции украинцы связывают с действующей властью. По данным КМИС, 44% респондентов назвали разочарование среди своих основных чувств к нынешней власти, а 33% – стыд. Оба показателя выросли по сравнению с декабрем 2025 года.

На этом фоне бывший министр прогнозирует Зеленскому гораздо более слабый результат на предстоящих выборах, чем он мог бы рассчитывать сейчас.

"При условии нормального избирательного процесса, какой-то паузы после войны, когда люди немного придут в сознание, реальный рейтинг Зеленского на выборах будет в районе 35%. Это максимум, который он получил", — подчеркнул бывший чиновник.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что европейские партнеры продолжат поддерживать Украину финансово, военно и дипломатично, однако Киеву придется выполнять взятые на себя обязательства. Об этом заявил политолог Олег Саакян, комментируя результаты работы украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=7rmPOfkB6vA
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