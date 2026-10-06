"Він остаточно провалиться ганебно": Зеленського приголомшили найжорсткішим сценарієм виборів



















Дискусія про політичне майбутнє Володимира Зеленського набирає обертів ще до завершення війни. Свіже дослідження КМІС показало, що 53% українців вважають, що президенту варто обмежитися одним нинішнім терміном, тоді як 42% допускають його участь у наступних виборах. У грудні 2025 року співвідношення було іншим — 46% проти 45%. Водночас 71% опитаних виступають проти проведення виборів зараз.

Президент України Володимир Зеленський. Фото: УНН

Колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян вважає, що після завершення війни політичні перспективи Зеленського можуть виявитися ще складнішими. На його думку, суспільна оцінка влади вже змінюється, про що свідчать результати соціології.

"Зараз 53% українців вважають, що він має обмежитися одним терміном. Українці повільно, але розумнішають", — зазначив експерт.

Окремо Омелян звернув увагу на те, які емоції українці пов’язують із чинною владою. За даними КМІС, 44% респондентів назвали розчарування серед своїх основних почуттів до нинішньої влади, а 33% — сором. Обидва показники зросли порівняно з груднем 2025 року.

На цьому тлі колишній міністр прогнозує Зеленському значно слабший результат на майбутніх виборах, ніж він міг би розраховувати зараз.

"За умови нормального виборчого процесу, якоїсь паузи після війни, коли люди трохи прийдуть до тями, реальний рейтинг Зеленського на виборах буде в районі 35%. Оце максимум, який він здобув", — підкреслив колишній високопосадовець.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що європейські партнери продовжать підтримувати Україну фінансово, військово та дипломатично, однак Києву доведеться виконувати взяті на себе зобов’язання. Про це заявив політолог Олег Саакян, коментуючи результати роботи української делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи.