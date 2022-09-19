Оккупанты снова захотели пострелять: Зеленский отреагировал на удар России по Южноукраинской АЭС

Своими ракетными ударами по Южноукраинской АЭС страна-агрессор подвергает опасности весь мир. Именно поэтому мировое сообщество должно остановить Россию, пока еще не стало слишком поздно. Как передает портал "Комментарии", так президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский обстрелы АЭС, выложив свой пост в Телеграмм.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Президент отметил, что всего 300 метров отделили пролет российской ракеты от Южноукраинской АЭС. В итоге, из-за удара была отключена некоторая электроника.

Владимир Зеленский отметил, что у оккупантов снова появилось желание пострелять, но забыли, что такое атомная станция. Президент обратил внимание, что такими обстрелами россияне подвергают опасности весь мир, а значит мир, пока еще есть время, должен сделать все возможное, чтобы остановить Россию.

Отметим, первым о ночном ударе России по Южноукраинской АЭС сообщил "Энергоатом".

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