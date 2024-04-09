Одного желания украинцев мало: Зеленский ответил прямо, в каком случае Украина проиграет войну

Украина остро нуждается в выделении военной помощи со стороны США. Как отметил Владимир Зеленский, если Конгресс не разблокирует пакет на 60 миллиардов, то наше государство проиграет войну, развязанную Россией. Как передает портал "Комментарии", об этом глава государства заявил во время видеовстречи с украинской группой по сбору средств UNITED24, сообщает телеканал "CNN".

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Важно конкретно обратиться к Конгрессу: если Конгресс не поможет Украине, Украина проиграет войну", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент добавил, что если наше государство проиграет войну, развязанную Россией, то атакованными будут другие государства. Он подчеркнул, что "это факт".

Кроме того, глава государства предупредил, что "в ближайшие недели Россия будет все более и более настойчиво втягивать ядерное оружие в дебаты, угрожать, играть с этим вопросом".

Также президент в заметке в сети X выразил благодарность амбассадорам UNITED24 за то, что они "продолжают привлекать внимание США к борьбе украинского народа за свободу и независимость".

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Также издание "Комментарии" сообщало – Конгресс США выходит на этой неделе с каникул. Мы надеемся, что будет, наконец, принято решение о выделении многомиллиардной помощи Украине, которое "заморожено" уже около полугодия. Правда, до сих пор неясно – когда и в каком виде могут принять законопроект о внешней поддержке. Можно ли ожидать неких решительных действий (позитивных для нас) от демократов и части республиканцев, которые реально переживают за Украину и собственно глобальную безопасность? Как события могут развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



