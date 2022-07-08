«Очень содержательный день»: Зеленский предупредил украинцев о важных новостях

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня, 8 июля, будет много внутриукраинских новостей – всех ждет очень содержательный день. Как передает издание "Комментарии", об этом президент заявил в вечернем видеообращении.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Продолжу серию обращений в европейские парламенты — на очереди Словения. Завтра же будет и много внутриукраинских новостей — впереди очень содержательный день", — отметил президент.

Владимир Зеленский отметил, что после завершения конференции в Лугано, которая была посвящена восстановлению Украины, чиновники "уже имеют договоренности по неотложной помощи нашему государству в размере более 2 млрд долларов".

По его словам, эти средства будут направлены на усиление бюджета и подготовку к зиме.

Глава государства добавил, весомой поддержкой и сейчас, и в течение отопительного сезона является экспорт украинской электроэнергии в страны Евросоюза, который уже начался. Цена на электричество на европейском рынке выше, чем в Украине, и это позволит энергокомпаниям использовать заработанные средства для обеспечения украинских потребителей. Причем при неизменных тарифах.

Отметим, с 30 июня Украина приступила к коммерческому экспорту электроэнергии в ЕС. Первым направлением для снабжения стала Румыния. 7 июля Украина начала экспорт электроэнергии в Словакию в размере 50 МВт-час.



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