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"Очень продуктивный": появились первые подробности визита Зеленского в США

Владимир Зеленский заявил, что военная помощь от США нужна Украине срочно

сегодня, 20:55
Автор:
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Лиля Воробьева
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Глава государства Владимир Зеленский прилетел в Вашингтон во время задержки решения вопроса о выделении Киеву крупного пакета военной помощи. Поэтому встреча украинского президента с членами Сената на Капитолийском холме была "очень продуктивной". Об этом сказал представитель большинства в Сенате Чак Шумер, передает CNN .

"Очень продуктивный": появились первые подробности визита Зеленского в США

Владимир Зеленский в США (фото из открытых источников)

Он рассказал, что Зеленский подробно рассказал, что нужно Киеву для защиты от захватчиков и последующей победы. Лидер Украины сказал, что такая военная помощь нужна срочно.


"Если он получит необходимую ему помощь, он победит. Если мы проигрываем, Путин победит, и это очень и очень опасно для США", – отметил Шумер.

Однако Спикер Палаты представителей Майк Джонсон сообщил, что накануне встречи якобы не произошло никаких изменений. Он добавляет, что любая будущая помощь Киеву должна включать в себя безопасность американских границ и будет голосоваться отдельно от помощи Израиля. Это приводит к тупику в отношениях с Сенатом, которые контролируют демократы.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский прибыл в Конгресс США . 12 декабря украинский президент Владимир Зеленский прибыл в Конгресс, где должен встретиться с сенаторами и конгрессменами.

На видео видно, что Владимира Зеленского в холле сопровождают лидеры Демократической и Республиканской фракций в американском Сенате Чак Шумер и Митч Макконнелл. Стало известно, что глава государства намерен выступить с речью перед Сенатом, а затем встретится со спикером палаты представителей Майком Джонсоном. Темой во встрече будет выделение помощи для Украины.



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Обсуждения

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сегодня, 22:15

Вот ссученок еврейский, всетаки выпросил подачку. А тем временем тут эти гниды зеленые уже делят между собой эту допомогу, твари. Мочить тварей надо, армии крохи достаются. Авдеевку вот вот сдадут и так всю страну, вопрос времени, мрази.


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