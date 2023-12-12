"Очень продуктивный": появились первые подробности визита Зеленского в США

Глава государства Владимир Зеленский прилетел в Вашингтон во время задержки решения вопроса о выделении Киеву крупного пакета военной помощи. Поэтому встреча украинского президента с членами Сената на Капитолийском холме была "очень продуктивной". Об этом сказал представитель большинства в Сенате Чак Шумер, передает CNN .

Владимир Зеленский в США (фото из открытых источников)

Он рассказал, что Зеленский подробно рассказал, что нужно Киеву для защиты от захватчиков и последующей победы. Лидер Украины сказал, что такая военная помощь нужна срочно.

"Если он получит необходимую ему помощь, он победит. Если мы проигрываем, Путин победит, и это очень и очень опасно для США", – отметил Шумер.

Однако Спикер Палаты представителей Майк Джонсон сообщил, что накануне встречи якобы не произошло никаких изменений. Он добавляет, что любая будущая помощь Киеву должна включать в себя безопасность американских границ и будет голосоваться отдельно от помощи Израиля. Это приводит к тупику в отношениях с Сенатом, которые контролируют демократы.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский прибыл в Конгресс США . 12 декабря украинский президент Владимир Зеленский прибыл в Конгресс, где должен встретиться с сенаторами и конгрессменами.

На видео видно, что Владимира Зеленского в холле сопровождают лидеры Демократической и Республиканской фракций в американском Сенате Чак Шумер и Митч Макконнелл. Стало известно, что глава государства намерен выступить с речью перед Сенатом, а затем встретится со спикером палаты представителей Майком Джонсоном. Темой во встрече будет выделение помощи для Украины.

